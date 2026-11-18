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Der 52-jährige Musiker James Blunt heißt mit bürgerlichem Namen James Hillier Blount. © IMAGO/Michele Nucci / LiveMedia

Der englische Musiker James Blunt hat nach eigenen Angaben eine Namensänderung zu Ryan Air beantragt. Das geht aus einem Dokument hervor, das der 52-Jährige auf seinem Instagram-Account postete.

Zuvor hatte Blunt in einem selbstironischen Video versprochen, seinen Namen entsprechend zu ändern, sollte es sein neues Album „Airplane Mode“ auf Platz 1 der britischen Albumcharts schaffen. Weitere Videos folgten, als es so weit war.

Einfach den Namen ändern – geht das überhaupt?

Großbritannien hat ein äußerst liberales Namensrecht. Jeder kann per sogenanntem „deed poll“ seinen Vor- und Nachnamen ohne größeren Aufwand beliebig ändern. Ob Blunt den Schritt tatsächlich vollzogen hatte, konnte aber zunächst nicht unabhängig geprüft werden. Vorerst unklar blieb auch, ob die PR-Aktion Teil einer bezahlten Werbe-Aktion der irischen Billigairline Ryanair ist.

Mit bürgerlichem Namen heißt der britische Sänger („You're Beautiful“) eigentlich James Hillier Blount. Das soll dem geposteten Dokument zufolge nun in Ryan Bel Air geändert werden.