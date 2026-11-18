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Die 1977 gestartete Sonde legte bisher rund 25,9 Milliarden Kilometer zurück. Auf der „Golden Record“ an Bord der Voyager 1 übermittelt der frühere UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim Grüße der Menschheit.

Am Mittwoch um 11.16 Uhr MEZ (5.16 Uhr US-Ostküstenzeit) erreichte die Sonde Voyager 1, die am 5. September 1977 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida startete, eine Entfernung von einem Lichttag von der Erde – das entspricht rund 25,9 Milliarden Kilometer. Die NASA spricht von einem „historischen Meilenstein“. Voyager 1 ist das erste von Menschen gebaute Objekt, das eine Entfernung von einem Lichttag von der Erde erreicht hat.

Ein Funksignal benötigt nun einen ganzen Tag bis zur Sonde und einen weiteren Tag zurück. Für diese Strecke mit Lichtgeschwindigkeit benötigte Voyager 1 selbst fast 50 Jahre.

Immer tiefer ins All

Die Sonde wurde gebaut, um die beiden Planeten Jupiter und Saturn aus der Nähe zu erforschen. Die Sonde sollte etwa fünf Jahre halten. Doch sie ist heute immer noch aktiv. Nach dem erfolgreichen Vorbeiflug an den beiden Planeten setzte sie ihre Reise im interstellaren Raum fort. Und sendet weiterhin Messdaten zur Erde. In den 2030er-Jahren dürfte ihr Strom dafür nicht mehr reichen. Danach fliegt sie weiter durchs All, auch wenn sie verstummt.

Gruß von Kurt Waldheim