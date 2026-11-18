Einen Lichttag von der Erde entfernt: Voyager 1 mit Waldheims Stimme sucht Außerirdische
Die 1977 gestartete Sonde legte bisher rund 25,9 Milliarden Kilometer zurück. Auf der „Golden Record“ an Bord der Voyager 1 übermittelt der frühere UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim Grüße der Menschheit.
Am Mittwoch um 11.16 Uhr MEZ (5.16 Uhr US-Ostküstenzeit) erreichte die Sonde Voyager 1, die am 5. September 1977 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida startete, eine Entfernung von einem Lichttag von der Erde – das entspricht rund 25,9 Milliarden Kilometer. Die NASA spricht von einem „historischen Meilenstein“. Voyager 1 ist das erste von Menschen gebaute Objekt, das eine Entfernung von einem Lichttag von der Erde erreicht hat.
Ein Funksignal benötigt nun einen ganzen Tag bis zur Sonde und einen weiteren Tag zurück. Für diese Strecke mit Lichtgeschwindigkeit benötigte Voyager 1 selbst fast 50 Jahre.
Immer tiefer ins All
Die Sonde wurde gebaut, um die beiden Planeten Jupiter und Saturn aus der Nähe zu erforschen. Die Sonde sollte etwa fünf Jahre halten. Doch sie ist heute immer noch aktiv. Nach dem erfolgreichen Vorbeiflug an den beiden Planeten setzte sie ihre Reise im interstellaren Raum fort. Und sendet weiterhin Messdaten zur Erde. In den 2030er-Jahren dürfte ihr Strom dafür nicht mehr reichen. Danach fliegt sie weiter durchs All, auch wenn sie verstummt.
Gruß von Kurt Waldheim
An Bord der Sonde befindet sich die „Golden Record“, eine vergoldete Kupferplatte mit Bildern, Musik, Geräuschen von der Erde und Grüßen in 55 Sprachen. Sie ist als Botschaft an mögliche außerirdische Zivilisationen gedacht. Die erste Grußbotschaft kommt von Kurt Waldheim, dem damaligen UNO-Generalsekretär aus Österreich: „Als Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittle ich Grüße im Namen der Menschen unseres Planeten. Wir treten aus unserem Sonnensystem hinaus ins Universum und suchen allein Frieden und Freundschaft (…) Wir wissen sehr wohl, dass unser Planet und alle seine Bewohner nur ein kleiner Teil des unermesslichen Universums sind, das uns umgibt. Und in Demut und Hoffnung unternehmen wir diesen Schritt.“
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