Mit Schnapsfass und Hutgruß
Tiroler blasen Briten den Marsch: Musikkapelle spielt bei Londoner Neujahrsparade
Die Tristacher bei der Marschierprobe am Sportplatz. Sie bereiten sich auf die große Neujahrsparade in London vor, bei der nicht nur Musiker mitmachen.
© imago images, Oblasser
Rund 75 Gruppen aus aller Welt ziehen jedes Jahr am 1. Jänner durch die Londoner Straßen. 2027 wird auch Tirol vertreten sein. Die Musikkapelle Tristach qualifizierte sich für die prestigeträchtige London Parade. Und: Sie sind bereits zum zweiten Mal dabei.
Kommentare