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Mit 107 km/h statt der erlaubten 50 km/h ist ein Autofahrer am Mittwochnachmittag durch das Ortsgebiet von St. Johann im Walde gerast. Beamte stoppten den 47-Jährigen gegen 15.30 Uhr bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B108.

Bei der Kontrolle stellte die Polizei zudem fest, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen gefälscht waren. Die Beamten nahmen dem Mann den Führerschein ab und stellten die Kennzeichentafeln sicher. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft und der Staatsanwaltschaft angezeigt. (TT.com)