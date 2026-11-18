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Matt Damon duldet beim Filmabend keine Smartphones. Doch andere Promis gehen noch viel weiter. Von Penélope Cruz bis Prinz William – bei diesen Stars gelten strenge Handyregeln.

Handy weg, Film ab! Wenn Hollywoodstar Matt Damon mit seiner Familie einen Film schaut, herrschen strenge Regeln. „Ich sage meinen Kindern immer, es gelten dieselben Regeln wie im Kino: keine Handys, keine Gespräche“, verriet der 56-jährige Oscar-Preisträger dem Magazin People. Schließlich soll auch im eigenen Wohnzimmer echtes Kinofeeling aufkommen. Dafür gibt sich der vierfache Vater ordentlich Mühe. „Ich versuche, das Kinoerlebnis bei mir zu Hause so gut wie möglich nachzustellen“, erzählt der Star aus „Die Odyssee“.

Doch was bei Damon gilt, ist im Vergleich zu anderen Promi-Eltern noch harmlos. In mancher Familie bekommen die Kinder keine Handys oder die Regeln für die Nutzung sind sehr streng.

Smartphonefreie Zeit, darauf legt Penelope Cruz bei ihrer Familie wert. Bis 14 Uhr werden Handys nicht genutzt. © AFP/Macon

Penélope Cruz (52) etwa kennt beim Thema Smartphone wenig Spaß. Die Schauspielerin verriet, dass ihre Familie bis zum Nachmittag handyfrei lebt. „Keine Handys bis 14 Uhr, und ich halte mich wirklich daran.“ Schon früher hatte die zweifache Mutter erklärt, ihren Kindern erst in höherem Alter Smartphones und soziale Medien frühestens mit 16 Jahren erlauben zu wollen. Sie sieht darin einen wichtigen Schutz für die psychische Gesundheit.

Auch Pink (47) lässt sich von ihren Kindern nicht um den Finger wickeln. Als ihre zehnjährige Tochter Willow 2021 darauf hinwies, dass die meisten Mitschüler bereits ein Handy hätten, blieb die Sängerin hart. „Das ändert nichts an meiner Haltung. Das ist mir egal“, erklärte sie in einem Fernsehinterview. Gruppendruck? Zieht bei Mama Pink offenbar nicht!

Prinz William und seine Frau Kate legen ihren Fokus auf Gespräche und das Miteinander. Die drei Kinder besitzen keine eigenen Handys. © AFP/Paranjpe

Noch strenger geht es im britischen Königshaus zu. Prinz William (44) verriet im Oktober 2025, dass keines seiner drei Kinder ein eigenes Handy besitzt. „Wir sind da sehr streng“, erklärte der Thronfolger. Statt aufs Display zu starren, sollen George, Charlotte und Louis lieber Sport treiben, draußen spielen oder ein Instrument lernen. Und beim gemeinsamen Abendessen wird geredet statt gescrollt.