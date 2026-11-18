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Lorenz Maria Grießer wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf und arbeitete sich bis in die internationale Spitzengastronomie vor. In der 61. Folge von „LICHTblicke & Wegweiser“ spricht er über seine Kindheit, berufliche Fehler, seine Familie und sein soziales Engagement.

Lorenz Maria Grießer wuchs mit seinen drei Schwestern in Absam auf. Nachdem sein Vater die Familie verlassen hatte, musste seine Mutter die vier Kinder allein großziehen. Das Geld habe zeitweise nicht einmal für ausreichend Lebensmittel gereicht, erzählt der Spitzenkoch in der 61. Folge der Gesprächsreihe „LICHTblicke & Wegweiser“ mit Marianne Hengl. Zu sehen ist die Ausgabe am Donnerstag ab 18 Uhr.

Ein Nachbar habe die Familie damals regelmäßig mit Spaghetti versorgt. „Ich hab’ Spaghetti für zwei Leben gegessen, deshalb stehen die in meinen beiden Restaurants nicht auf der Karte“, sagt er und lacht.

Marianne Hengl im Gespräch mit Lorenz Maria Grießer

Trotz der finanziellen Schwierigkeiten bestärkte ihn seine Mutter darin, seinen eigenen Weg zu gehen. Grießer bestand die Aufnahmeprüfung an der Tourismusschule Villa Blanka in Innsbruck. Seine Großmutter half beim Schulgeld, er selbst arbeitete noch an den Wochenenden in der Spülküche eines Rinner Hotels. Im zweiten Jahr bekam er dann ein Stipendium vom Land Tirol. Den Rest verdiente er sich weiter selber – nicht mehr als Tellerwäscher, sondern schon in der Küche: „Kochen hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.“

Mit 50 Euro in die „große weite Welt“

Schon während der Schulzeit bekam Grießer die Chance, als Praktikant bei Johann Lafer zu arbeiten. Nach dem Abschluss in Innsbruck kam dann das Angebot, fest für den bekannten Spitzenkoch zu arbeiten. Vor seiner Abreise habe ihm seine Mutter am Bahnhof noch 50 Euro zugesteckt. „Das war das Startkapital in mein Leben, dann ging es raus in die weite Welt.“

Es folgten mehrere berufliche Stationen in der internationalen Spitzengastronomie. Später eröffnete er in Singapur mit seinem damaligen Geschäftspartner ein Restaurant. Dort lernte Grießer seine spätere Frau Mae kennen. „Im Grunde, glaube ich, bin ich ans Ende der Welt gereist, um diese Liebe zu finden“, sagt er mit einem Lächeln. Während der Corona-Pandemie lebten die beiden beinahe zwei Jahre voneinander getrennt. In Paris trafen sie sich dann wieder, wenig später heirateten sie in Hall.

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Mittlerweile lebt Grießer wieder in Tirol, führt mit seiner Frau das „Kracherlemoos“ in Seefeld und „Lorenz in der Alten Mühle“ in Scharnitz. Er arbeitet als Künstler und setzt sich für Nachhaltigkeit sowie einen respektvollen Umgang mit Lebensmitteln ein.

Bei der RollOn-Gala am Freitag wird er bereits zum zweiten Mal mit seinem Team rund 600 Gäste ehrenamtlich bekochen. Es sei dies eine Möglichkeit, etwas von jener Unterstützung weiterzugeben, die seine Familie selbst erfahren hatte. (TT.com)