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Nach einem erneuten ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke soll der Zugverkehr laut den russischen Besatzungsbehörden am Nachmittag wieder aufgenommen werden. "Ungefähr ab 16.00 Uhr" (14.00 Uhr MEZ) sollen die Züge wieder fahren, teilte der von Moskau eingesetzte Statthalter Sergej Aksjonow am Donnerstag mit. Er sprach von "heldenhaften Anstrengungen" der Eisenbahner für die Beseitigung der Folgen des Angriffs.

Die Ukraine hatte die Brücke vom russischen Festland zur 2014 völkerrechtswidrig von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim in der Nacht auf Donnerstag erneut angegriffen. In der Folge wurde der Zugverkehr nach Angaben der Besatzungsbehörden eingestellt.

Der Kiewer Generalstab teilte mit, die Brücke mit Neptun-Raketen angegriffen zu haben. Das Ziel sei getroffen, der Verkehr unterbrochen und die Eisenbahnstrecke beschädigt worden, hieß es in der Mitteilung. Begründet wurde der Angriff mit der Bedeutung des Bauwerks für die Versorgung der russischen Besatzungstruppen. Die Brücke sei als Symbol der Besetzung der Halbinsel errichtet worden.