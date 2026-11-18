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Russlands Präsident Wladimir Putin hat der Ukraine nach deren Angriffen auf die Krim-Brücke mit harter Vergeltung gedroht und eine teilweise Waffenruhe ausgeschlossen. "Unsere Antwort wird weitaus schmerzhafter sein als das, was das Kiewer Regime der Brücke angetan hat", sagte Putin nach dem Gipfel mit China und den USA am Donnerstag in Shenzhen. Er lehne zudem jegliche Gespräche über ein gegenseitiges Moratorium für Angriffe auf den Energiesektor und die Schifffahrt ab.

Die Ukraine hatte die Brücke zum dritten Mal binnen einer Woche angegriffen. Der Bahnverkehr musste deshalb kurzzeitig unterbrochen werden, bevor er teilweise wieder aufgenommen wurde. Putin erklärte, er habe mit dem russischen Sicherheitsrat über einen möglichen Stopp der Angriffe auf See und auf Energieanlagen beraten. Er habe "alle gebeten, weiter darüber nachzudenken und das Thema erneut aufzugreifen", sagte er. "Aber nach den Angriffen auf die Krim-Brücke wird es keine Vereinbarungen geben. Wir werden auf diese Angriffe reagieren." Die Brücke werde ausschließlich für zivile Zwecke genutzt. Anders als von Kiew behauptet, werde sie schon lange nicht mehr für den Transport von Militärgütern oder Erdölprodukten verwendet.

Das ukrainische Militär bestätigte einen erneuten Angriff auf die Straßen- und Eisenbahnbrücke. Der Generalstab erklärte in einer Mitteilung, er habe mit Neptun-Raketen Bahngleise auf dem nach seiner Darstellung illegal errichteten Bauwerk beschädigt. Moskau habe die Brücke als "Symbol seiner Besetzung" der Schwarzmeer-Halbinsel gebaut. Russland hatte die ukrainische Krim 2014 völkerrechtswidrig annektiert. Berichte über Verletzte bei dem Angriff lagen nicht vor.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, die Brücke werde als Vergeltung für die unablässigen russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur einschließlich Brücken ins Visier genommen. Ukrainische Drohnen und Raketen hatten am Dienstag den mittleren Straßenabschnitt der Brücke zerstört. Der Hauptbogen der Straßenbrücke stürzte, wie von der Nachrichtenagentur Reuters verifizierte Videos und Bilder zeigen, ins Meer und hinterließ eine klaffende Lücke. Die Zerstörung gilt als militärischer, logistischer und symbolischer Rückschlag für Russland.

Die 19 Kilometer lange Brücke ist die längste in Europa und ein Vorzeigeprojekt Moskaus. Putin weihte sie 2018 ein. Sie gilt als Symbol für das Russland Putins sowie für die Anbindung der Halbinsel. Die Krim ist zudem der Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte, deren Schiffe von der Ukraine wiederholt angegriffen wurden. Die von Russland eingesetzten Behörden auf der Krim kündigten an, ab Freitag Menschen kostenlos mit Fähren in die südrussische Region Krasnodar zu bringen. Die Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff laufe ohne Unterbrechung weiter, teilten sie mit.