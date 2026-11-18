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Zwei Tage nach einem ukrainischen Raketenangriff auf die Krim-Brücke ist das Bauwerk russischen Behörden zufolge erneut attackiert worden. Der Verkehr über die Brücke zu der von Russland annektierten Halbinsel Krim sei "nach einem erneuten Angriff" am Mittwochabend "vorübergehend unterbrochen", erklärte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow im Onlinedienst Telegram. Alle zuständigen Stellen seien im Einsatz, eine Schadensbegutachtung sei "im Gange".