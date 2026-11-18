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Mit dem bisher größten Gipfeltreffen der sogenannten Koalition der Willigen im Berliner Kanzleramt haben am Donnerstag 40 Länder ihre anhaltende Unterstützung für die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland bekräftigt. Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz empfing am Nachmittag unter anderen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner, die zwischen der Ukraine und Russland vermitteln.

Der Gipfel mit insgesamt 26 Staats- und Regierungschefs von vier Kontinenten - Österreich ist durch seinen Botschafter in Berlin vertreten - ist eine Art Gegenveranstaltung zu einem anderen Treffen, das nur wenige Stunden vorher 9.000 Kilometer östlich von Berlin stattfand. Im chinesischen Shenzhen trafen sich mit US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin erstmals die Staatschefs der drei stärksten Atommächte der Welt.

Präsident Selenskyj hatte mit Blick auf den Shenzhen-Gipfel vor einem "zweiten Jalta" gewarnt. Damit meint er die Konferenz von Jalta auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim 1945, bei der die Siegermächte über eine Neugestaltung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden.

Selenskyjs Befürchtungen dürften durch den Verlauf des Gipfels der drei Supermächte nicht ausgeräumt sein. Putin machte in seiner Rede deutlich, dass aus seiner Sicht Russland, China und der USA als Sieger im Zweiten Weltkrieg eine besondere Verantwortung für die Stabilität in der Welt zukomme. Er sprach dabei auch die Lösung "regionaler Konflikte" an, darunter den in der Ukraine.

Nach dem Gipfel betonte der russische Präsident zwar seine Bereitschaft zu Kompromissen für eine Beendigung der Kämpfe in der Ukraine. Zugleich warf er aber einmal mehr der ukrainischen Führung vor, kein Interesse an einer friedlichen Lösung zu haben.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte bezeichnete das Dreiertreffen in Shenzhen zum Auftakt des Berliner Gipfels als "wichtig". "Man darf nicht vergessen, dass Russland und die USA große Atommächte sind. China ist eine aufstrebende Atommacht", sagte er. Aus seiner Sicht seien solche Treffen "völlig normal". "Deshalb mache ich mir überhaupt keine Sorgen", sagte er.

Eine Vormachtstellung der drei Großmächte China, USA und Russland wollen die Europäer unbedingt verhindern. Insofern wird das Treffen in Berlin von einigen Beobachtern auch als "Gegengipfel" bezeichnet.

Der Zeitpunkt des Berlin-Gipfels ist jedenfalls kein Zufall. Durch das Timing wolle man sich die Möglichkeit schaffen, "schnell und gemeinsam und gut vorbereitet" auf Shenzhen zu reagieren, heißt es aus deutschen Regierungskreisen.

Die Koalition der Willigen wurde Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet. Heute gehören ihr rund 40 Länder von Japan über Polen bis Kanada an, die der Ukraine Waffen für den Abwehrkampf gegen Russland liefern oder ihr humanitär oder finanziell helfen.