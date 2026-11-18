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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Donnerstag zum Gipfel der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin eingetroffen. Selenskyj schrieb bei seiner Ankunft im Onlinedienst X, seine Prioritäten bei dem Treffen seien "Stärkung unserer Luftabwehr, der Energieversorgung und der finanziellen Unterstützung" für sein Land sowie diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Konflikts.

Bei dem Gipfel will die Koalition der Willigen nach Angaben aus Regierungskreisen außerdem erneut die Bereitschaft zu Friedensverhandlungen mit Russland bekräftigen. Ausgangspunkt territorialer Verhandlungen müsse dabei die gegenwärtige Kontaktlinie sein. Aus Berlin verlautete, im Zusammenhang mit einer Verhandlungslösung käme auch eine teilweise Aufhebung von Sanktionen gegen Russland in Betracht.

Das Treffen der internationalen Koalition zur Unterstützung der Ukraine findet im Bundeskanzleramt statt. Nach Angaben aus Berliner Regierungskreisen handelt es sich um eines der größten Gipfeltreffen der Geschichte im Kanzleramt.

Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt dafür neben Selenskyj unter anderem auch die US-Unterhändler Jared Kushner und Steven Witkoff. Insgesamt nehmen knapp 40 Delegationen teil, rund 30 davon angeführt von Staats- und Regierungschefs. Unter ihnen sind der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Andy Burnham, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der polnische Regierungschef Donald Tusk.