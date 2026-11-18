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In der deutschen Hauptstadt Berlin kommen am Donnerstag zahlreiche Unterstützerstaaten der Ukraine zusammen. Zu dem Treffen der "Koalition der Willigen" werden neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch die US-Unterhändler Jared Kushner und Steven Witkoff erwartet. Die Delegationen sollen ab 13.00 Uhr im Bundeskanzleramt eintreffen. Insgesamt nehmen knapp 40 Delegationen teil, rund 30 davon angeführt von Staats- und Regierungschefs.

Deutschlands Kanzler Friedrich Merz soll nach Angaben aus Regierungskreisen zunächst Kushner und Witkoff empfangen, dann den britischen Premierminister Andy Burnham und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron - und schließlich die restlichen Delegationen. Nach Abschluss der Gespräche ist gegen 17.15 Uhr eine Pressekonferenz mit Kushner und Witkoff, Merz, Selenskyj, Macron und Burnham geplant. Zentrales Thema dürfte die Forderung der Europäer sein, an jeglicher Lösung zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beteiligt zu werden.

Im Vorfeld des Treffens kündigte die britische Regierung weitere Militärhilfen für die Ukraine an. Das Paket im Wert von 260 Millionen Pfund (umgerechnet rund 312 Millionen Euro) umfasse mehr als 1.000 Langstrecken-Angriffsdrohnen, teilte die Downing Street mit.