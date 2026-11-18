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Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt am Donnerstag in Berlin die Unterstützer der Ukraine: Zu dem Spitzentreffen der "Koalition der Willigen" wurden neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch die US-Unterhändler Jared Kushner und Steven Witkoff erwartet. Insgesamt nehmen knapp 40 Delegationen teil, rund 30 davon angeführt von Staats- und Regierungschefs. Österreich ist durch seinen Botschafter in Berlin vertreten.

Merz wird nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen zunächst Kushner und Witkoff empfangen, dann den britischen Premierminister Andy Burnham und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron - und schließlich die restlichen Delegationen. Nach Abschluss der Gespräche ist gegen 17.15 Uhr eine Pressekonferenz mit Kushner und Witkoff, Merz, Selenskyj, Macron und Burnham geplant.

Zentrales Thema der Gespräche in Berlin dürfte die Forderung der Europäer sein, an jeglicher Lösung zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beteiligt zu werden. Nach Angaben aus Regierungskreisen in Berlin soll außerdem die Unterstützung der Ukraine "im Bereich der militärischen Luftverteidigung" gestärkt werden. Darüber hinaus soll es demnach auch um die Bekräftigung der Bereitschaft der Partner Kiews zu "robusten und rechtlich bindenden Sicherheitsgarantien gehen, die nach einem Waffenstillstand in Kraft treten sollen".