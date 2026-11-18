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Eine Meisterwerk des Impressionisten Vincent Van Gogh hat bei einer Auktion in New York die höchste jemals für den niederländischen Maler gezahlte Summe erzielt. Wie das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch mitteilte, wechselte das 1890 entstandene Gemälde "Blühende Kastanienbäume" für den Rekordpreis von 190,4 Millionen Dollar (173,5 Millionen Euro) den Besitzer. Es ist die höchste jemals für ein Gemälde des niederländischen Malers gezahlte Summe.

Das Werk des Malers entstand 1890 kurz vor seinem Tod. Sein Wert wurde zuvor auf 180 Millionen Dollar geschätzt.