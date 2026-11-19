volume_up Artikel anhören

Die USA, China und Russland wollen einen Dialog über die Verringerung nuklearer Risiken und die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen führen. Darauf verständigten sich US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin bei ihrem historischen Dreiergipfel in Shenzhen, wie aus einer gemeinsamen "Erklärung zum Frieden" hervorgeht. Ein Atomkrieg könne nicht gewonnen werden und dürfe niemals geführt werden, heißt es darin.