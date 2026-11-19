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Die Atommächte Russland, USA und China kommen am Donnerstag zu einem historischen Dreiertreffen zusammen. US-Präsident Donald Trump will mit Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin über eine Verkleinerung des weltweiten Atomwaffenarsenals sprechen. Die drei Regierungschefs treffen einander am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im südchinesischen Shenzhen. Mit konkreten Ergebnissen wird nicht gerechnet.

US-Präsident Donald Trump dämpfte vor dem Treffen die Erwartungen. Die wichtigste Botschaft des Gipfels sei bereits übermittelt worden, und das sei seine besonders enge Beziehung mit China, sagte Trump dem Sender Fox News. In Bezug auf den besonderen Empfang durch Xi am Flughafen sagte Trump: "Er ist ein großartiger Präsident, einer der größten Präsidenten Chinas, und er ist noch nie zum Flughafen gefahren, um jemanden zu treffen."

Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder einen neuen Vertrag zur nuklearen Abrüstung ins Spiel gebracht. Doch hier eine Einigung zu erzielen, sei schwierig, sagte er nun. Die USA hätten das größte Arsenal, danach komme Russland und dann mit größerem Abstand China, das aber mit Hochdruck daran arbeite, aufzuholen.

"Ich würde mir wirklich wünschen, dass sie das nicht tun", sagte Trump. Aber wenn Peking im Gegenzug eine Abrüstung der USA fordere, sei das ebenfalls eine schwer zu erfüllende Forderung.

Der zwischen Russland und den USA 2010 geschlossene Vertrag New Start, der die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen begrenzte, lief in diesem Jahr aus. Trump hatte anlässlich des Auslaufens im Februar einen neuen Vertrag angeregt, der weit in die Zukunft reichen solle. Er hatte zudem dafür geworben, China in atomare Abrüstungsverträge einzubinden.