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Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat mit der deutschen Stiftung Warentest elf blonde Intensivcolorationen für die Anwendung zuhause getestet. Die meisten Produkte halten die Farbe langfristig gut und decken graue Haare ausreichend ab. Die erzielten Blondtöne weichen laut den Ergebnissen aber "häufig deutlich von den Herstellerangaben ab". Unterm Strich war kein einziges Mittel besser als "durchschnittlich".

Als größte Schwachstelle machten die Tester die Farbgenauigkeit aus. "Zwar fiel die Färbung meist gleichmäßig aus, die erreichte Nuance entsprach jedoch oft nicht dem auf der Verpackung versprochenen Blondton." Das Endergebnis sei damit für die Anwenderinnen und Anwender schwer vorhersehbar.

"Die größte Enttäuschung im Test liefern ausgerechnet die teuersten Produkte", kritisierten die Konsumentenschützer. Shyne Professional Keratin Color (26 Euro) und WeColour Haarfarbe (20 Euro), nur online erhältlich, werden beide mit professionellen Farbergebnissen beworben. "Im Praxistest wichen die erzielten Farbtöne jedoch so deutlich von den Herstellerangaben ab, dass die weiteren Untersuchungen abgebrochen wurden", so der VKI. Statt des versprochenen Hellblonds entstanden teilweise braune beziehungsweise rosa-violette Haarpartien. Beide Produkte wurden als "nicht zufriedenstellend" eingestuft.

Die beiden bestbewerteten Produkte kosten hingegen 2,45 bzw. 6,45 Euro, sie gehörten zu den günstigsten. Auch in der Spitzengruppe gab es keine Note über "durchschnittlich". Die dort versammelten Erzeugnisse lieferten aber überzeugende Ergebnisse hinsichtlich Farbtreue, Gleichmäßigkeit und Grauhaarabdeckung.

"Wer seine Haare zu Hause färbt, sollte sich nicht am Preis orientieren. Unsere Untersuchung zeigt, dass teure Produkte keineswegs die besseren Ergebnisse liefern. Problematisch ist vor allem, dass viele Colorationen den versprochenen Farbton verfehlen", sagte Chemikalien- und Kosmetikexpertin Birgit Schiller. Dafür bleibt er lange erhalten: Selbst nach vielen Haarwäschen veränderte sich die Färbung bei den meisten Produkten kaum.