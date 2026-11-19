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Österreich sollte seine bevorstehende Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat nutzen, um Sichtweisen möglichst aller Menschen zu repräsentieren. Das inkludiere auch Frauen, Personen in Konfliktregionen und aus afrikanischen Staaten, sagten Expertinnen im Gespräch mit der APA. Wichtig sei etwa die Unterstützung von Friedensmissionen, so Angela Muvumba Sellström vom in Schweden ansässigen Nordic Africa Institute (NAI). Ruanda nannte sie ein "interessantes" und "kreatives" Land.

Der Weltsicherheitsrat ist das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen und kann Zwangsmaßnahmen bis zum Einsatz von militärischer Gewalt beschließen, um Konflikte und Kriege weltweit einzudämmen. Österreich gehört in den Jahren 2027 und 2028 dem Kreis von zehn nicht-ständigen Ratsmitgliedern an. "Es wurde von der Mehrheit der Länder der Welt gewählt", sagte Muvumba Sellström. "Das ist keine Kleinigkeit." Auf Einladung des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC) sprach sie in Wien über afrikanische Perspektiven auf den UNO-Sicherheitsrat.

Lina Abou-Habib, Direktorin des Asfari-Instituts for Civil Society and Citizenship an der American University in Beirut, Libanon, wünschte sich eine feministische Stimme, die für Frieden und gegen Aggressoren auftritt. Dass die fünf Vetomächte des Sicherheitsrats (USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich) jede Entscheidung blockieren können, bezeichnete sie als dessen "größte Schwäche" und "ernstes Problem". Dennoch: "Ein Sitz ist ein Sitz", so Abou-Habib.

Generell sei der Multilateralismus unter Beschuss, sagte die Forscherin. Die UNO sollte demnach reformiert, aber keinesfalls zerschlagen werden. Weltweit stünden die Menschenrechte unter Druck, sagte Abou-Habib. Viele Kräfte wollten patriarchale Strukturen stärken und Minderheiten einschränken. Die Entwicklung nehme noch zu und zeige sich auch militärisch. Trotz Armut im Land hätten einschlägige Gruppen im Libanon viel Einfluss: "Ihnen fehlt es nicht an Geld und Ressourcen."

In Afrika gibt es momentan zahlreiche bewaffnete Konflikte, betonte Muvumba Sellström. Viele davon seien komplex, beträfen mehr als zwei Seiten. Gleichzeitig seien afrikanische Länder strategisch bedeutsam für die ganze Welt: mit Rohstoffen, Perspektiven für grüne Energieerzeugung und einer jungen Bevölkerung. Stabilität dort sei daher auch im Interesse Europas. Die Afrikanische Union (AU) habe bereits viel Erfahrung mit der Prävention von und Vermittlung in Konflikten.

Muvumba Sellström pochte daher auf die Umsetzung der UNO-Resolution 2719. Diese ermöglicht es, Friedensmissionen der AU finanziell zu unterstützen. Weiters seien Frauen oft von Friedensgesprächen ausgenommen, sagte die Wissenschafterin. Sie könnten aber "sehr wichtig für den alltäglichen Frieden sein". Österreich könne hier unterstützend wirken.