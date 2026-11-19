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Spaziergänger schlug Alarm
Brand in Wohnhaus im Paznauntal: 100 Feuerwehrleute im Einsatz
Der Eigentümer hatte am Nachmittag den Ofen eingeheizt. Ob der Brand dadurch entstand, ist noch unklar.
© BFV Landeck/Nagele
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