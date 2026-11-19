volume_up Artikel anhören

Ein Brand in einem Wohnhaus in See im Paznauntal hat in der Nacht auf Donnerstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein Spaziergänger bemerkte das Feuer am Mittwoch gegen 21.30 Uhr und schlug Alarm. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren See, Kappl und Landeck rückten mit 13 Fahrzeugen aus.

Das betroffene Haus ist derzeit unbewohnt, soll im Winter aber wieder bezogen werden. Nach Angaben der Polizei hatte der Eigentümer am Mittwochvormittag den Ofen eingeheizt.

Stundenlange Löscharbeiten

Gegen 1 Uhr konnten die Feuerwehren schließlich „Brand aus“ geben. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Auch die Ursache des Feuers ist Gegenstand der Ermittlungen.