Start der Skisaison
„Am Winterende braucht es mehr Vielfalt“: Muss sich der Tourismus in Tirol verändern?
Diese Expertenrunde diskutierte im „Moments“ der Lebensraum Tirol in Innsbruck (v. l.): Robert Steiger (Uni Innsbruck), Karin Seiler (Tirol Werbung), Stefan Brida (Kohl und Partner) sowie Martina Foidl (TVB Kitzbüheler Alpen – St. Johann in Tirol)
© Franz Oss
Winterurlaub bleibt gefragt, doch das Geschäft im März und April wird schwieriger. Zum Saisonstart ein Gespräch über neue Angebote, Flexibilität und die Grenzen längerer Saisonen.
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