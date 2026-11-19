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Zwei Eisflächen, zwei Plätze, ein Winter-Erlebnis: Seit der Eröffnung verbindet das neue Format Bewegung, Licht, Gastronomie und Veranstaltungen in der Innsbrucker Innenstadt.

Der Winter ist in Innsbruck ins Zentrum gezogen: Mit der Eröffnung von „ICE MAGIC Innsbruck“ ist ein neuartiges Format gestartet, das Eislaufen mit Lichtinszenierungen, Gastronomie und Veranstaltungen verbindet. Die beiden eigenständigen Eisflächen am Landhausplatz und am Bozner Platz sind atmosphärisch und gestalterisch miteinander verbunden. Auf insgesamt rund 2300 Quadratmetern Eis entsteht Raum für Bewegung und Begegnung.

Mehr als „nur eine Eisfläche“

„Unsere Idee war es, mitten in Innsbruck mehr als eine Eisfläche zu schaffen: einen Ort, an dem man gemeinsam Zeit verbringt, sich bewegt und den Winter in der Stadt genießen kann. Dass ICE MAGIC nun seine Türen öffnet, ist das Ergebnis der Zusammenarbeit vieler Partner und eines engagierten Teams“, sagt Andreas Witting, Veranstalter von ICE MAGIC Innsbruck.

ICE MAGIC Innsbruck ist eröffnet (v.l.): Andreas Witting (Veranstalter ICE MAGIC Innsbruck), Heike Kiesling (GF Innsbruck Marketing), Peter Paul Mölk (Obmann Innsbruck Tourismus), Philip Wohlgemuth (Landeshauptmann-Stellvertreter), Bürgermeister Johannes Anzengruber und Dominik Hoflach (DOHO GmbH, Marketingleitung ICE MAGIC Innsbruck) beim Opening am Landhausplatz. © Jan Hetfleisch

Für Philip Wohlgemuth, 1. Landeshauptmann-Stellvertreter und Sportlandesrat, steht der Zugang zur Bewegung im Mittelpunkt: „Eislaufen mitten in der Stadt macht Wintersport unmittelbar erlebbar – eine Bereicherung für das Sportland Tirol. ICE MAGIC bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Gelegenheit, Bewegung auf dem Eis auszuprobieren und gemeinsam ihrem Hobby nachzugehen. Ich wünsche allen viel Freude auf der Eisfläche.“

Ein neuer Treffpunkt für die Wintermonate

Peter Paul Mölk, Obmann von Innsbruck Tourismus, sieht ICE MAGIC Innsbruck als wertvolle Ergänzung des urbanen Winterangebots: „Innsbruck steht für die besondere Verbindung von Stadt und Bergen.

Barbara Plattner (Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus) und Andreas Witting wurden bei der Eröffnung am Landhausplatz von zwei Eislauf-Könnerinnen begrüßt. © Jan Hetfleisch

ICE MAGIC Innsbruck übersetzt diese Verbindung in ein Erlebnis mitten im Zentrum: sportlich, gesellig, atmosphärisch und offen für Einheimische ebenso wie für unsere Gäste. Damit entsteht ein neuer Treffpunkt, der die Stadt in den Wintermonaten auf besondere Weise erlebbar macht.“ Gerade für Touristinnen und Touristen bietet ICE MAGIC Innsbruck eine attraktive Alternative oder Ergänzung zum Skifahren. Die Kombination aus Sport, Licht, Musik und winterlicher Atmosphäre schafft ein emotionales Erlebnis mit hohem Erinnerungswert. Seitens des Stadtmarketings wird die atmosphärische Verbindung der beiden Plätze als besonderes Highlight gesehen.

Eine neue Bewegungsachse in der Innenstadt

Heike Kiesling, Geschäftsführerin von Innsbruck Marketing, erklärt: „ICE MAGIC Innsbruck schafft eine neue Bewegungs- und Begegnungsachse in der Innenstadt. Der Landhausplatz und der Bozner Platz werden mittels beleuchteter Walkways atmosphärisch, gestalterisch und programmatisch miteinander verbunden. Das neue Format macht Innsbruck als Stadt im Winter noch vielfältiger und lädt alle dazu ein, die Innenstadt auf neue Weise zu entdecken.“

Die Athletinnen und Athleten des Tiroler Eislaufverbands sorgten für stimmungsvolle Bilder und beste Laune auf dem Eis. © Jan Hetfleisch

Einstieg für alle Generationen

Dominik Hoflach, Marketingleiter von ICE MAGIC Innsbruck, erklärt: „Besondere sportliche Vorkenntnisse oder ein bestimmtes Fitnessniveau der Besucherinnen und Besucher sind nicht erforderlich. Damit eignet sich ICE MAGIC Innsbruck auch als Einstieg in den Wintersport und als gemeinsames Drei-Generationen-Erlebnis für Großeltern, Eltern und Kinder. Mit dieser Premiere erhält Innsbruck ein neues saisonales Format, das Sport, Erlebnis und Aufenthaltsqualität miteinander verbindet.“

Die Veranstaltung läuft über mehr als drei Monate und bietet sowohl für regelmäßige Besuche als auch für spontane Abstecher in die Innenstadt einen attraktiven Anlass. „ICE MAGIC Innsbruck macht den Winter mitten in der Stadt erlebbar – niederschwellig, generationenübergreifend und offen für Bevölkerung und Gäste“, so die Verantwortlichen.