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Keine erfreulichen Nachrichten kommen aus dem österreichischen Ski-Team: Der Salzburger ÖSV-Nachwuchsläufer Lukas Maier verletzte sich am Mittwoch beim Training im Zillertal schwer an der Hand.

„Beim heutigen Riesentorlauf-Training in Hippach bin ich mit der linken Hand heftig gegen eine Torstange geprallt. Die Untersuchungen zeigen, dass einiges gebrochen ist“, schrieb der 18-Jährige in seinem Instagram-Post.