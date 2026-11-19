Operation notwendig
ÖSV-Nachwuchshoffnung verletzt sich beim Training in Tirol schwer: „Einiges gebrochen“
Lukas Maier muss vorerst pausieren.
© GEPA pictures/ Mathias Mandl
Keine erfreulichen Nachrichten kommen aus dem österreichischen Ski-Team: Der Salzburger ÖSV-Nachwuchsläufer Lukas Maier verletzte sich am Mittwoch beim Training im Zillertal schwer an der Hand.
„Beim heutigen Riesentorlauf-Training in Hippach bin ich mit der linken Hand heftig gegen eine Torstange geprallt. Die Untersuchungen zeigen, dass einiges gebrochen ist“, schrieb der 18-Jährige in seinem Instagram-Post.
Wie lange der Athlet vom SC Leogang ausfällt, ist noch offen. „Ich hoffe, dass die Operation gut verläuft. Ich werde weiterkämpfen und stärker zurückkommen“, betonte Maier. (TT.com)
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