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Kommentar
Die Schwächsten tragen das Risiko
Kommentarvon Peter Nindler
Der Bau zählt zu den risikoreichsten Branchen in Österreich. Umso wichtiger ist es, dass Kosten- und Termindruck der Baukonzerne nicht zulasten ihrer Arbeiter gehen.
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