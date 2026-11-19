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Die ehemalige Umwelt-Landesrätin Eva Lichtenberger (72) war für die Grünen im Tiroler Landtag, im Nationalrat und im Europaparlament. Anlässlich des 40-Jahre-Jubiläums ihrer Partei im Parlament wirft sie einen Blick zurück in die ersten Jahre und die weitere Entwicklung der Grünen.