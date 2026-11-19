Eva Lichtenberger im Interview
Stricken, Körndl, Regieren: Was 40 Jahre mit den Grünen gemacht haben
Eva Lichtenberger im Dezember 2003 bei einer Nationalratssitzung zum Thema ÖBB-Reform. Damals war die Tirolerin Verkehrssprecherin der Grünen.
© APA/Jäger
Die ehemalige Umwelt-Landesrätin Eva Lichtenberger (72) war für die Grünen im Tiroler Landtag, im Nationalrat und im Europaparlament. Anlässlich des 40-Jahre-Jubiläums ihrer Partei im Parlament wirft sie einen Blick zurück in die ersten Jahre und die weitere Entwicklung der Grünen.
Kommentare