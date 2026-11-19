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Die 64-Jährige galt seit mehr als einem Monat vermisst. Sie dürfte gewaltsam gestorben sein. Der Ehemann wurde festgenommen, es besteht der Verdacht des Mordes.

Am Mittwoch ist in einem Garten in Satteins in Vorarlberg die Leiche einer 64-jährigen Frau entdeckt worden. Nach der Obduktion gehe man davon aus, dass die Frau gewaltsam zu Tode kam, teilte die Polizei Donnerstagmittag mit.

Der 59-jährige Ehemann wurde unter Mordverdacht am Mittwoch festgenommen, er befinde sich derzeit im Landeskriminalamt und werde zum Sachverhalt einvernommen. Der Beschuldigte sei bisher nicht geständig, hieß es.

Offenbar im Garten vergraben

Die 64-Jährige galt seit Mitte Oktober als vermisst. Im Zuge der Ermittlungen der Polizei zur Klärung ihres Aufenthaltsortes sei am Mittwoch gegen 11.30 Uhr die Leiche der Abgängigen im Garten ihres Wohnhauses aufgefunden worden.

Die Vorarlberger Nachrichten und die Kronen Zeitung berichteten, die Tote sei dort vergraben gewesen. Diese Angaben bestätigte die Exekutive vorerst nicht. Die Ermittlungen in dem Fall dauerten an und liefen auf Hochtouren, hieß es. (APA)