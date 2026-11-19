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Die Frau galt seit mehr als einem Monat vermisst. Die Ermittlungen zur Todesursache und den genauen Umständen laufen.

Am Mittwoch ist in einem Garten in Satteins in Vorarlberg die Leiche einer Frau entdeckt worden. Die Landespolizeidirektion bestätigte einen Bericht der Vorarlberger Nachrichten.

Die Todesursache sei noch unbekannt, die Erhebungen liefen auf Hochtouren, so eine Sprecherin. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, dieser werde derzeit befragt. Laut dem Bericht galt die Frau seit dem 13. Oktober als vermisst.

Im Garten vergraben

Demnach kam es bei dem Wohnhaus der Abgängigen am Mittwochabend zu einer Durchsuchung durch die Polizei, dabei soll die Frau im Garten gefunden worden sein. Die Tote sei dort vergraben gewesen. Diese Angaben bestätigte die Exekutive zunächst nicht.