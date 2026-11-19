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Von Comedy bis Snowfest, von Indie bis zum heimischen Rock. Am Wochenende ist in Tirol wieder einiges los. Auch der Trubel der Vorweihnachtszeit geht weiter. Weitere Christkindlmärkte öffnen ihre Tore und die ersten Krampusläufe stehen auch schon an. Alle weiteren Highlights in unserem Überblick.

📅 FREITAG (20. November)

Madsen in Innsbruck

Mit „SMILE“ haben Madsen ihr zehntes Album im Gepäck, das zugleich die erste Nummer-eins-Platte der Band ist. Die zwölf Songs kreisen um Zuversicht und die Frage, wie sich Hoffnung auch in unsicheren Zeiten bewahren lässt. Zu erleben sind alte und neue Hits am Freitag ab 20 Uhr in der Music Hall. Mehr dazu HIER.

Zaubern ihren ZuschauerInnen ein Lächeln ins Gesicht: Madsen kommen am Freitag nach Innsbruck. © IMAGO/Marc John

Poetry Slam in Imst

Fünf Minuten Redezeit haben die Teilnehmenden, um mit selbst geschriebenen Texten aus Lyrik, Prosa oder Spoken Word zu überzeugen. Durch den Abend führt wie gewohnt Markus Köhle, die Entscheidung über den Sieg trifft, auch wie gewohnt, das Publikum. Beginn auf der Stadtbühne Imst ist um 20 Uhr, mehr dazu HIER.

Thomas Maurer in Innsbruck

Mit der Tirol-Premiere seines neuen Programms „Im falschen Film“ nimmt Thomas Maurer die Gegenwart als Drehbuch mit Schwächen in den Blick: zu viele Krisen, zu viele Schurken, zu wenige Identifikationsfiguren. Das Stück ist laut Ankündigung eine Tragikomödie mit Horrorelementen und einem Happy End, wie es sonst Feelgood-Movies haben. Los geht’s im Treibhaus um 19.30 Uhr. Tickets gibt es HIER.

© Axel Springer

Eröffnung des Schwazer Advents

Mit der Illuminierung des Christbaums vor der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt beginnt in Schwaz der Advent, der Fackelzug der Mitwirkenden führt anschließend mit der Stadtmusik Schwaz zum Maximilianplatz. Dort eröffnen Bürgermeisterin Victoria Weber und Bezirkshauptmann Michael Brandl um 17.45 Uhr den Schwazer Advent, danach folgen die Weisenbläser der Stadtmusik und um 19 Uhr die Gruppe Tschentig mit Dialektpop und Balladen. Für Kinder öffnet die Christkindlwerkstatt von 16.30 bis 19 Uhr mit Geschichten zum Zuhören. Mehr dazu HIER.

Wer schon für die Vorweihnachtszeit brennt, kann am Wochenende nach Schwaz pilgern. © Michael Winkler

Stermann & Grissemann in Wörgl

Mit Humor, Liebe zum Original und musikalischer Begleitung von Philippine Duchateau widmet sich das Kabarett-Duo Stermann & Grissemann den zeitlosen Klassikern des großen Loriots. „Das Ei ist hart – Loriots ‚Dramatische Werke‘“, so der Name der Veranstaltung, findet am Freitag ab 20 Uhr im Komma in Wörgl statt. Mehr dazu HIER.

Ei-niges zum Lachen: Stermann & Grissemann beehren Wörgl am Wochenende. © Udo Leitner

Stromboli Clubnacht

Am Freitag lädt das Stromboli in Hall wieder zur Clubnacht. Dieses Mal kann man sich auf DJ Anja Schneider aus Berlin freuen. Support kommt von dem „Alten“. Einlass ist um 20 Uhr, mehr dazu HIER.

Cordoba 78 in Innsbruck

Verschwitzte Hemden, übergroße Anzüge und Gitarrensoli mit Retro-Anleihen: Das sind Cordoba 78. Die fünfköpfige Band aus Vorarlberg und Wien macht im Rahmen ihrer „Muss ich unbedingt verpassen“-Tour am Freitag in der Bäckerei Innsbruck Station. Support kommt von Für. Beginn ist um 20 Uhr, mehr dazu HIER.

Immer wieder Cordoba 78: Nicht Fußball-, sondern Musikfans können in die Bäckerei am Freitag wandern. © Christoph Jendral

📅 FREITAG und SAMSTAG (20. und 21. November)

Schulwart Wolfi im Gewölbe Hall

Mit Musik, Tiroler Schmäh und humorvollen Geschichten nimmt Schulwart Wolfi den alltäglichen Schulbetrieb unter die Lupe. Das Musikkabarett ist am Freitag und am Samstag jeweils um 19 Uhr im Gewölbe in Hall in Tirol zu sehen. Zwischen Konferenzen, Elternkontakten und vergessenen Hauspatschen richtet sich das Programm an Lehrpersonen, Eltern, Schulpersonal und alle, die den Schulalltag aus einer humorvollen Perspektive betrachten möchten. Mehr dazu HIER.

📅 FREITAG bis SONNTAG (20. bis 22. November)

Christkindlmärkte in Tirol

Nachdem es vergangenen Freitag in Innsbruck den Auftakt gab, stehen an diesem Wochenende weitere Christkindlmarkt-Eröffnungen an. Unter anderem in Kufstein, Rattenberg, Hall, Seefeld, Schwaz und Lienz wird die festliche Zeit eingeläutet. Wer da schon das eine oder andere Kiachl und den einen oder anderen Glühwein verkosten möchte, hat in Tirol einige Möglichkeiten dazu. Wer es genauer wissen will, für den oder die haben wir HIER eine Übersicht der größten Christkindlmärkte des Landes zusammengestellt.

⭐ Christkindlmärkte in Tirol Alle Informationen und Öffnungszeiten der acht Christkindlmärkte von „Advent in Tirol“ gibt es unter www.adventintirol.com. Weihnachtsmärkte in Seefeld: 20. November 2026 bis 6. Jänner 2027

20. November 2026 bis 6. Jänner 2027 Schwazer Adventmarkt: 20. November bis 23. Dezember 2026

20. November bis 23. Dezember 2026 Weihnachtsmarkt Kufstein: 20. November bis 20. Dezember 2026

20. November bis 20. Dezember 2026 Rattenberger Advent: 20. November bis 20. Dezember 2026

20. November bis 20. Dezember 2026 Haller Adventmarkt: 20. November bis 24. Dezember 2026

20. November bis 24. Dezember 2026 Lienzer Adventmarkt: 20. November bis 24. Dezember 2026

20. November bis 24. Dezember 2026 Weihnachtsmarkt Imst: 20. November bis 30. Dezember 2026

5. Snowfest in Innsbruck

Das Snowfest bringt die fünfte Ausgabe der Rock A Rail Tour ins Innsbrucker Stadtzentrum, wo drei Tage lang SnowboarderInnen und FreeskierInnen ihre Tricks zeigen. Ein für alle zugängliches Snowfest Village ergänzt das Event mit Mitmachangeboten und Einblicken in verschiedene Wintersportarten. Am Freitag und Samstag wird bei den Snowfest Afterpartys im Maria Theresia weitergefeiert. Mehr dazu HIER.

Der Landestheater-Vorplatz verwandelt sich in eine Bühne für Wintersportler. © Markus Fischer

„Der Zauberer von Oz“ in Innsbruck

„Es gibt keinen Ort wie Zuhause…”: Eine Reise durch das fantastische Land Oz bringt das Landesjugendtheater Innsbruck mit seiner Version des bekannten Theaterklassikers auf die Bühne. Die Aufführungen finden das ganze Wochenende jeweils um 15 Uhr statt. Im Mittelpunkt der bekannten Geschichte stehen die Abenteuer rund um Vogelscheuche, Blechmann und Löwe sowie Themen wie Mut, Freundschaft und die Suche nach den eigenen Stärken. Karten gibt es HIER.

Hexen hexen: Das ganze Wochenende lang können alle großen und kleinen Kinder in die magische Welt in Oz eintauchen. © Johannes Hämmerl

📅 SAMSTAG (21. November)

Wintermarkt in Innsbruck

Der Wintermarkt im Bunt versammelt ausgewählte Stände in persönlicher Atmosphäre und bietet Gelegenheit, besondere Stücke abseits des üblichen Einkaufsrummels zu entdecken. Mehr dazu HIER.

„Mother’s Cake“ in Kufstein

Psychedelic-Rock mit Punk-Attitüde steht im Mittelpunkt, wenn Mother’s Cake mit ihrer „Europe Tour Part One“ in der Kulturfabrik Kufstein haltmachen. Die Band, die zuletzt unter anderem in Mexiko, Südafrika und Indien spielte, bringt neues Material ebenso mit wie bewährte Stücke aus dem Repertoire. Als Support ist „Meat Cheese“ dabei, Moshpits und Wall of Death sind bei den Konzerten der Gruppe keine Seltenheit. Beginn ist um 20 Uhr, mehr dazu HIER.

Der Name ist Programm: Mother’s Cake kommen nach Kufstein. © Axel Springer

Phänomen Forensik in Innsbruck

Der Rechtsmediziner Prof. Dr. Michael Tsokos gibt in seiner Live-Show Einblicke in Fälle aus seiner rund 30-jährigen Laufbahn. Auf dem Programm stehen unter anderem seine Identifizierungsmission im Kosovo 1999 für das Internationale Kriegsverbrechertribunal in Den Haag, die Identifizierung von Tsunami-Opfern in Südostasien 2004/2005 und die Untersuchung des Todes eines brasilianischen Models in Santiago de Chile 2021. Fotomaterial und rechtsmedizinische Hintergründe ergänzen die etwa zweistündige Veranstaltung. Beginn in der Innsbrucker Olympiaworld ist um 20 Uhr, empfohlen wird die Veranstaltung ab 16 Jahren. Mehr dazu HIER.

„The Bånnski’s“ und „DJ Dav!dG“ in Angerberg

Eine Rockcoverband und ein erfahrener DJ teilen sich den Abend in der Kultur- und Veranstaltungshalle Dreiklee Angerberg. Den Auftakt macht ab 19 Uhr The Bånnski’s, die seit 2006 als Rockcoverband aus dem Tiroler Unterland auf der Bühne steht. Danach übernimmt David Gratt alias DJ Dav!dG aus Langkampfen, der seit 2007 auflegt und vier Jahre lang Resident-DJ in der Arena Tirol war. Mehr dazu HIER.

Milser Gangga Nacht

Diesen Samstag findet wieder die traditionelle Milser Gangga Nacht beim Vereinshaus statt. Gemeinsam mit Gastgruppen aus ganz Tirol soll die Nacht zum Tag gemacht werden. Für die passende Stimmung nach dem offiziellen Programm sorgt erneut DJ Darley Jefferson. Dem Publikum wird ab 17 Uhr das Fürchten gelehrt. Mehr dazu HIER.

👹 Krampusse ziehen umher Die einen verbinden die Weihnachtszeit mit Schnee, Kerzenschein und Kuscheldecken. Die anderen können es kaum erwarten, dass Krampusse, Tuifl und Perchten wieder durch die Straßen Tirols ziehen und nicht nur bei unartigen Kindern Angst und Schrecken verbreiten. Wo und wann diese höllischen Gestalten in der Vorweihnachtszeit ihr Unwesen treiben, haben wir HIER für euch zusammengefasst.

Krampuslauf in St. Leonhard im Pitztal

Der Brauchtumsverein Plangeross ist mit seinen Krampussen beim Krampuslauf im Hexenkessl zu Gast. Zu erleben ist der Auftritt am Samstag ab 21 Uhr. Im Anschluss an den Lauf folgt eine Krampus-Party mit Live-DJ. Mehr dazu HIER.

Voodoo Jürgens in Imst

Wienerisch wird es am Samstag auf der Stadtbühne Imst. Austropopper Voodoo Jürgens wird ab 20 Uhr Geschichten zusammen mit der Ansa Panier von Außenseitern, Gaunern, Verlierern und abgehängten Antihelden musikalisch präsentieren. Mehr Infos dazu HIER.

Dunkelgraue Lieder: Voodoo Jürgens kommt am Samstag nach Imst. © GEORG HOCHMUTH

🎸 Tiroler Bands im Fokus Von Neuerscheinungen bis zu Konzert-Terminen: Jeden Monatsanfang liefern wir einen Blick auf die Tiroler Musikszene. Zu den heimischen Musik-Highlights im November geht's HIER.

„O Pannenbaum!“ in Kufstein

Weihnachtliche Szenen, Lieder und Texte über das Fest der Feste stehen im Mittelpunkt des Programms, das die „Soko Donau“-Schauspielerin Lilian Klebow und der Parodist Gernot Haas gemeinsam gestalten. Thema sind unter anderem das frühe Weihnachtswettrüsten der Supermarktketten, die Suche nach dem richtigen Geschenk und rätselhafte Antwortbriefe vom Christkind. Beginn im Kultur Quartier Kufstein ist um 20 Uhr. Mehr dazu HIER.

📅 SAMSTAG und SONNTAG (21. und 22. November)

FIS Weltcup Gurgl

Der Skizirkus macht halt in Tirol: In Gurgl findet am Samstag und Sonntag der Skiweltcup statt. Am Samstag fahren die Damen einen Slalom, am Sonntag die Herren. Neben dem Rennen gibt es bei den Abendveranstaltungen auch einiges zu erleben. Das ganze Programm? Bitte HIER entlang.

Alpinmesse Innsbruck

Zwei Tage lang wird Innsbruck zum Zentrum des Bergsports: Auf der Alpinmesse am zweiten Novemberwochenende präsentieren rund 180 namhafte Aussteller ihre Produkte. MEHR dazu.

Bretter, die für manche die Welt bedeuten: Die Alpinmesse versorgt alle Schneeverrückten mit Ausrüstung. © CongressMesseInnsbruck

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📅 SONNTAG (22. November)

Bluatschink in Hatting

Die Tiroler Kultband Bluatschink lädt mit ihrem Familienkonzert „Unser Zauberwesen“ Groß und Klein zu einer Reise in eine bunte Fantasiewelt ein. Mit Musik, Geschichten und einer Prise Humor wird der Nachmittag auch für die Erwachsenen nicht langweilig. Los geht’s um 15 Uhr im Gemeindesaal Hatting. Mehr dazu HIER.

Familien-Fun: Bluatschink laden zum Konzert am Sonntag in Hatting. © Thomas Böhm

Cäcilienmesse in Pinswang

Die Musikkapelle Pinswang gestaltet gemeinsam mit dem Cäcilienchor die traditionelle Cäcilienmesse, die am Sonntag um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Ulrich gefeiert wird. Auf dem Programm stehen unter anderem „Proud“ von Jacob de Haan, „All of Me“ von John Legend, „Heaven in My Arms“ von Carola Häggkvist und Michael Jacksons „Heal the World“. Der Gottesdienst wird damit musikalisch von Stücken aus Blasmusik und Pop begleitet. Mehr dazu HIER.

Kinder-Krampuslauf in Perjen

Ein Krampusbrauch speziell für die jüngsten Gäste steht in Perjen auf dem Programm, bei dem der Spaß im Vordergrund steht und auf Angst und Schrecken verzichtet wird. Den Auftakt macht am Sonntag ab 15 Uhr ein Adventsnachmittag im Dorfcafé S’Platzl mit Musik, Getränken und kleiner Verpflegung. Um 17 Uhr beginnt der Einzug der Kinder-Krampusse, die von der Haushaltungsschule zum Dorfcafé ziehen und sich dort den Besuchenden zeigen. (TT.com)