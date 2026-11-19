Überblick für alle Bezirke
Axamer Lizum und Hochgurgl starten: Wann die Tiroler Skigebiete aufsperren
Die Axamer Lizum gehört zu den Frühstartern im Bezirk Innsbruck-Land: Am 22. November geht die Saison los. Die Schlick 2000 in Fulpmes startet acht Tage später.
© Axamer Lizum, Schlick 2000
Tirols Skigebiete starten langsam in die Wintersaison. Während man auf den Gletschern schon längst die Pisten unsicher machen kann, geht es am Donnerstag in Hochgurgl und am Sonntag in der Axamer Lizum los. Woche für Woche sperren dann weitere Skigebiete auf. Ein Überblick für alle Bezirke.
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