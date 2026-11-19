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Tirols Skigebiete starten langsam in die Wintersaison. Während man auf den Gletschern schon längst die Pisten unsicher machen kann, geht es am Donnerstag in Hochgurgl und am Sonntag in der Axamer Lizum los. Woche für Woche sperren dann weitere Skigebiete auf. Ein Überblick für alle Bezirke.