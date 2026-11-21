Rockmusiker zeigt Gefühle
Peter Maffay im TT-Interview: „Wir brauchen wieder mehr Menschlichtkeit“
Mit 77 noch lange nicht leise: Ob auf der Bühne oder zu politischen Themen – Peter Maffay nimmt kein Blatt vor den Mund.
© IMAGO/Matthias Wehnert
Mit 77 Jahren ist Peter Maffay noch lange nicht leise. Im Gespräch geht es um Musik und Familie, um das Älterwerden und einen schmerzlichen Verlust – aber auch um das, was ihn an der Welt von heute beschäftigt. Ein persönliches Gespräch über das Leben, die Zeit und den richtigen Ton.
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