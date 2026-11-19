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Am Mittwochnachmittag fiel eine 45-jährige Tirolerin auf einen Online-Betrug rein, wie die Polizei berichtet. Die Frau aus Sölden wurde in einer gefälschten E-Mail aufgefordert, ihre Kreditkartendaten zu aktualisieren. Zusätzlich wurde sie telefonisch von einem angeblichen Bankmitarbeiter kontaktiert.

„Aufgrund eines vermeintlichen Betruges wurde sie angewiesen, das Bankkonto zu sperren“, heißt es seitens der Polizei. Den Aktivierungscode gab die 45-Jährige dann den Tätern am Telefon weiter.

Schaden im vierstelligen Eurobereich