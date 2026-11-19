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Ein Teddy, ein Glückwunsch – und plötzlich ist da ein süßes Baby-Geheimnis! Anne Hathaway ist zum dritten Mal Mama geworden. Ob es tatsächlich ein Mädchen ist, das könnte ausgerechnet eine Kollegin der Schauspielerin verraten haben.

Anne Hathaway schwebt im Babyglück! Die Schauspielerin wurde mit ihrem Neugeborenen in New York gesehen. Doch während die frischgebackene Dreifach-Mama ihr Familienglück bislang für sich behält, könnte eine Glückwunschbotschaft auf Instagram schon mehr verraten haben, als geplant war.

Schauspielerin Anne Hathaway (44) wurde zum dritten Mal Mutter. © IMAGO/Lev Radin

Molly Rogers, Kostümdesignerin von Der Teufel trägt Prada 2, gratulierte Hathaway in ihrer Instagram-Story zur Geburt. Dazu gab es ein Foto eines Teddys – und die Worte: „ein kleines Mädchen“. Anne Hathaway selbst hat das Geschlecht bislang allerdings nicht bestätigt. Auch Name und Geburtsdatum des Babys sind nicht bekannt.

Hathaway und Shulman sind seit 2012 verheiratet und haben bereits zwei Söhne. © IMAGO/Xavier Collin/Image Press Agency

Vom Babybauch zum Babyglück