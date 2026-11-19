Anne Hathaway: Glückwunsch-Post plaudert Baby-Geheimnis aus
Ein Teddy, ein Glückwunsch – und plötzlich ist da ein süßes Baby-Geheimnis! Anne Hathaway ist zum dritten Mal Mama geworden. Ob es tatsächlich ein Mädchen ist, das könnte ausgerechnet eine Kollegin der Schauspielerin verraten haben.
Anne Hathaway schwebt im Babyglück! Die Schauspielerin wurde mit ihrem Neugeborenen in New York gesehen. Doch während die frischgebackene Dreifach-Mama ihr Familienglück bislang für sich behält, könnte eine Glückwunschbotschaft auf Instagram schon mehr verraten haben, als geplant war.
Molly Rogers, Kostümdesignerin von Der Teufel trägt Prada 2, gratulierte Hathaway in ihrer Instagram-Story zur Geburt. Dazu gab es ein Foto eines Teddys – und die Worte: „ein kleines Mädchen“. Anne Hathaway selbst hat das Geschlecht bislang allerdings nicht bestätigt. Auch Name und Geburtsdatum des Babys sind nicht bekannt.
Vom Babybauch zum Babyglück
Erst im Juni hatte Hathaway ihre dritte Schwangerschaft öffentlich gemacht. In einem Instagram-Video zeigte sie ihren Babybauch und schrieb dazu „Baby, I’m yours“. Im Juli erzählte sie bei Seth Meyers, sie und ihr Mann Adam Shulman seien überrascht gewesen, dass es noch einmal geklappt habe. Ihr drittes Baby nannte sie scherzhaft ihren „Buzzer-Beater“.
Kommentare