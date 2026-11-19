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In der südchinesischen Metropole Shenzhen saßen die Atommächte Russland, USA und China erstmals an einem Tisch. Und vereinbarten einen Dialog über die Verringerung nuklearer Risiken.

Die Atommächte Russland, USA und China sind am Donnerstag erstmals zu einem Dreiergipfel zusammengekommen. Chinas Staatschef Xi Jinping, US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sprachen bei ihrem Treffen im südchinesischen Shenzhen die Gefahr von Atomwaffen an und betonten die besondere Verantwortung ihrer Länder für Frieden und Stabilität in der Welt. Das Gespräch dauerte rund eineinhalb Stunden.

Ein Treffen in dieser Zusammensetzung hatte es noch nie gegeben. Bislang fanden zwischen den Atommächten nur bilaterale Gespräche statt.

Große Worte der großen Drei

Xi sagte zum Auftakt des Gesprächs, dass das erste persönliche Treffen zwischen den Staatschefs Chinas, Russlands und den USA von „bahnbrechender Bedeutung“ sei. Mit Blick auf die globalen Konflikte sagte Xi: „Die Geschichte hat uns gezeigt, dass die Welt sicher ist, wenn zwischen Großmächten Frieden herrscht, und Chaos, wenn Großmächte kämpfen.“ Auch US-Präsident Donald Trump bemühte einen Superlativ: „Wir schreiben wirklich Geschichte“, sagte er zu Beginn des Treffens in einer Villa in Shenzhen, einer chinesischen Großstadt an der Grenze zu Hongkong.

Die drei Männer saßen an einem großen, runden Tisch mit etwas Abstand voneinander. Das Treffen fand im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) statt.

USA pocht auf Atomwaffen-Abrüstung als zentrales Thema

Die USA, China und Russland wollen einen Dialog über die Verringerung nuklearer Risiken und die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen führen. Das geht aus einer sogenannten gemeinsamen „Erklärung zum Frieden“ hervor. Ein Atomkrieg könne nicht gewonnen werden und dürfe niemals geführt werden, heißt es darin. Konkrete Zusagen zu einer atomaren Abrüstung oder einen Zeitplan enthält die Erklärung, die insgesamt vier Punkte umfasst, allerdings nicht.

Trump bestand darauf, die nukleare Rüstungskontrolle zu einem zentralen Thema des Dreiergipfels zu machen. China lehnte es dagegen wiederholt ab, sich an Gesprächen mit Washington und Moskau zu beteiligen, da beide über weitaus größere Atomwaffenarsenale verfügen. Mit konkreten Ergebnissen wird nicht gerechnet, der Dreiergipfel könnte aber Ausgangspunkt für vertiefte Gespräche sein.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping befürwortete erneut die Zerstörung von Atomwaffen. Diese seien das „Damoklesschwert“, das über der Menschheit hänge. „Sie sollten umfassend verboten und vollständig zerstört werden“, erklärte er ohne konkret zu werden. Xi wiederholte damit fast wortgleich eine Aussage der vergangenen Jahre zum Thema atomare Abrüstung.

Trump hat in der Vergangenheit einen neuen Abrüstungsvertrag ins Spiel gebracht. Der zwischen Russland und den USA 2010 geschlossene Vertrag New Start lief in diesem Jahr aus. New Start begrenzte die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe und die Zahl der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen. Ein von Trump anvisierter neuer Vertrag solle weit in die Zukunft reichen. Er warb zudem dafür, China in atomare Abrüstungsverträge einzubinden.

Putin sieht besondere Verantwortung der drei UNO-Vetomächte

Putin dankte als erster Redner des öffentlichen Teils des Treffens für die Ausrichtung dieses bisher beispiellosen Dreiergipfels. Die UN-Vetomächte Russland, China und die USA hätten als Sieger im Zweiten Weltkrieg eine besondere Verantwortung für die Stabilität in der Welt, sagte er. Es gebe viele gemeinsame Probleme zu lösen, darunter bei der Energie- und Lebensmittelsicherheit, im Kampf gegen Terrorismus und die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität.

Putin sprach auch die Lösung „regionaler Konflikte“ an, darunter den in der Ukraine. Putin führt seit mehr als viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland. Trump und Xi wollen erreichen, dass der Krieg endet. Der Kremlchef sagte, dass Trump und Xi zuvor bei bilateralen Gesprächen mit ihm der Ukraine viel Aufmerksamkeit geschenkt hätten.

Trump betont Interesse am Ende des Ukraine-Krieges

Vor dem Dreiertreffen hatte Trump bei einem Zweiergespräch mit Xi im öffentlichen Teil gesagt, dass beide daran ein Interesse hätten, dass der Ukraine-Krieg ende.