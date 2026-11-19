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Grau, nass und zunehmend kalt: Das Novemberwetter zeigt sich in Tirol auch in den kommenden Tagen von seiner ungemütlichen Seite. Die niedrigen Temperaturen lassen allerdings auch die Schneefallgrenze sinken. Besonders in höher gelegenen Tälern und Skigebieten dürfte sich bis zum Wochenende einiges an Neuschnee angesammelt haben.