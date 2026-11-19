Skigebiete profitieren
Schnee bis auf 800 Meter: Wo sich Tirol am Wochenende weiß färben könnte
Auf der Serles (links) dürfte am Wochenende einiges an Neuschnee fallen, auch rund um Navis (rechts) werden die Hänge wieder angezuckert.
© TT-LeserInnenfotos
Grau, nass und zunehmend kalt: Das Novemberwetter zeigt sich in Tirol auch in den kommenden Tagen von seiner ungemütlichen Seite. Die niedrigen Temperaturen lassen allerdings auch die Schneefallgrenze sinken. Besonders in höher gelegenen Tälern und Skigebieten dürfte sich bis zum Wochenende einiges an Neuschnee angesammelt haben.
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