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Vom ESC in Wien zur Preisverleihung in Sofia - Am Mittwoch hat Victoria Swarovski einen internationalen Award für ihre Erfolge als Moderatorin und Unternehmerin erhalten. Bereits zweimal hat sie die deutsche Ausgabe der Award-Vergabe selbst moderiert. Dieses Mal erlebt sie das Event von einer anderen Seite.

Erst im Mai hat die Tirolerin Victoria Swarovski den Eurovision Song Contest gemeinsam mit Michael Ostrowski moderiert. Dieser Auftritt war wohl der größte in ihrer Karriere. Am Mittwoch erlebte sie den nächsten Triumph: In der bulgarischen Hauptstadt Sofia wurde die 33-jährige Tirolerin für ihre Erfolge in Entertainment, Mode und Beauty mit dem "International Talent Award" ausgezeichnet.

„Diese Auszeichnung entgegenzunehmen, ist für mich eine ganz besondere Ehre“, freut sich die langjährige „Let’s Dance“-Moderatorin über den Award. „Dieses Jahr hat mir so viele unglaubliche Erlebnisse geschenkt, und ich bin sehr dankbar für all die Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln, neue Herausforderungen anzunehmen und Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern kennenzulernen.“

Von Moderatorin zu Preisträgerin

Die Preisverleihung „Glamour Women of the Year“ ist der 33-Jährigen nicht unbekannt. Bereits zweimal – 2023 und 2024 – führte sie als Moderatorin durch die Veranstaltung. In diesen Jahren wurden Stars wie Kesha (39), Nina Chuba (28), Stefanie Giesinger (30) und „Emily in Paris“-Schauspielerin Ashley Park (35) ausgezeichnet. 2026 erhielt Victoria Swarovski nun ihren eigenen Preis.