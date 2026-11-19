Nach Zwangspause
Neue Route, neue Spielregeln: Skinfit nimmt Innsbrucker Lauftreffs wieder auf
Innsbrucks Laufszene ist groß: Neben den „Pink Girls“ (im Bild) lädt auch Skinfit regelmäßig zum gemeinsamen Laufen ein. Nach zwei abgesagten Lauftreffs geht es für die Skinfit-Community ab Montag auf neuer Route weiter.
© A.Springer
Der große Andrang beim „Rave & Run“ hatte auch Folgen für die kleinen Lauftreffs von Skinfit. Nach zwei abgesagten Terminen wird am Montag wieder gemeinsam gelaufen – auf neuer Strecke. Auch am DJ-Run hält der Veranstalter fest.
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