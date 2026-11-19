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Am Donnerstag, 3. Dezember 2026, verwandelt sich die erbario.gallery am Schwazer Stadtplatz in einen Ort für besondere Vorweihnachtsmomente. Ab 19 Uhr beleuchten der Journalist und Autor Peter Hörhager sowie der Musiker Vinzenz Gassner den vorweihnachtlichen Alltag.

Schwaz – Anstelle der traditionellen weihnachtlichen Romantik erwartet das Publikum an diesem Abend eine bewusst gewählte Alternative. Auf dem Programm stehen Gedichte und Geschichten, die den vorweihnachtlichen Stress sowie aktuelle gesellschaftliche Themen aufgreifen. Die Auswahl lädt dazu ein, in der oft hektischen Zeit innezuhalten und den Advent aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.

Ausgewählt und vorgetragen werden die Texte von Peter Hörhager. Der erfahrene Publizist war von 1977 bis 2013 als Redakteur für die Tiroler Tageszeitung tätig und schreibt bis heute als freier Mitarbeiter. Neben seiner journalistischen Arbeit verfasste Hörhager zahlreiche Veröffentlichungen, darunter Ausgaben der „Schwazer Kostbarkeiten“, Beiträge für die „Schwazer Heimatblätter“ sowie Texte für das Dorfbuch Stans und das Gauderfest. Auch als Darsteller auf der Theaterbühne ist er bekannt, etwa durch sein Engagement bei der Kolpingbühne Schwaz.

Für die musikalische Gestaltung sorgt Vinzenz Gassner. Der Mediziner und Notarzt am Bezirkskrankenhaus Schwaz ist seit vielen Jahren fest in der regionalen Musikszene verwurzelt. Er ist als Jugendkapellmeister der Stadtmusik Schwaz aktiv, spielt Querflöte sowie Tenorsaxofon – unter anderem im Alexanders Swing-Time Orchestra – und wirkte bereits an vielfältigen Konzertprojekten mit.