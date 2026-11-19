Maier neuer Koordinator im Bob-Team
Zwischen Medizin-Studium und Weltcup: Vizeweltmeister führt im Eiskanal wieder Regie
Der dreifache Olympia-Teilnehmer aus Rum, Benjamin Maier (vorne), ist in federführender Rolle zurück in Österreichs Bob-Nationalteam. In seiner Ära soll auch Markus Treichl (hinten) noch näher an die Weltspitze heranrücken.
© ÖOC/Meindl
Benjamin Maier schickt Bob-Nationalteam als Gesamtkoordinator in neue Weltcup-Saison. Medizinstudium erfordert perfektes Zeitmanagement.
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