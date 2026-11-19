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Die 20-jährige Sarah Heubacher aus Stans wurde als „Lehrling des Monats November 2026“ ausgezeichnet. Die angehende Labortechnikerin überzeugte die Jury durch ihre hervorragenden fachlichen Leistungen im Ausbildungsbetrieb Novartis in Langkampfen, Top-Ergebnisse bei Wettbewerben sowie ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement.

Stans, Langkampfen – Sarah Heubacher befindet sich derzeit im vierten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Labortechnikerin bei der Firma Novartis in Langkampfen. Landeshauptmann Anton Mattle überreichte der jungen Unterländerin die Auszeichnung im Rahmen eines Besuchs direkt in ihrem Ausbildungsbetrieb.

„Sarah verbindet fachliches Können mit Ehrgeiz, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein. Ihre Leistungen in der Ausbildung und ihre Erfolge bei Lehrlingswettbewerben zeigen, mit wie viel Einsatz sie ihren beruflichen Weg verfolgt. Damit ist sie ein Beispiel dafür, welche Talente und Perspektiven in der dualen Ausbildung stecken“, gratulierte Landeshauptmann Mattle.

Gleichzeitig hob er die Bedeutung der Lehre hervor: „Die Lehre ist eine Ausbildung mit Zukunft. Sie verbindet theoretisches Wissen mit Praxiserfahrung und eröffnet berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Deshalb müssen wir die Attraktivität dieses Ausbildungsweges stärken und die Leistungen unserer jungen Fachkräfte vor den Vorhang holen.“

Erfolge bei Wettbewerben und Einsatz in der Feuerwehr

Auch in der Berufsschule und im Lehrbetrieb überzeugt Heubacher. Die dritte Klasse an der Tiroler Fachberufsschule für Ernährung, Schönheit, Chemie und Medien in Innsbruck schloss sie mit Erfolg ab. Bei den Tyrol Skills erreichte sie 2025 den dritten Platz und sicherte sich 2026 den Landessieg. Her Lehrlingsausbilder Robert Mayer betont: „Sarah zeichnet sich durch ihr Interesse an der Materie, ihre eigenständige Arbeitsweise und ihre Lernbereitschaft aus.

Bemerkenswert ist auch ihr Engagement außerhalb der Ausbildung: Als Mitglied der Campus-Betriebsfeuerwehr in Kundl zeigt sie, dass sie sich auch über ihren beruflichen Aufgabenbereich hinaus engagiert. Wir sind stolz, eine motivierte und vielseitige Nachwuchskraft in unserem Unternehmen ausbilden zu dürfen.“

Ehrenamtlich engagiert

In ihrer Freizeit übernimmt Heubacher ebenfalls gesellschaftliche Verantwortung. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Stans betreut sie die Öffentlichkeitsarbeit und ist zudem Mitglied der Landjugend Stans. Darüber hinaus absolviert sie Weiterbildungen an der Landesfeuerwehrschule Tirol.