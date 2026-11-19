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Aufwachsen ohne Eltern. Kein Tag ist wie der andere. Einblicke in den Alltag bei SOS-Kinderdorf.

Zähneputzen, Frühstück, Schule – für manche Kinder sind das die ersten verlässlichen Routinen ihres Lebens. Besonders beim Start in den Tag braucht es pädagogisches Feingefühl und Humor, berichtet Carina, die eine Kinderwohngruppe in einem SOS-Kinderdorf betreut. „Ganz wichtig ist Ruhe und Geduld. Speziell in der Früh. Das heißt dem Kind genug Zeit geben, dass es aufsteht, sich fertig machen kann. Wenn es schon mit Druck aufsteht und dann schlechte Laune bekommt, funktioniert gar nichts mehr.“

Mit Geduld, verlässlichen Routinen und einem offenen Ohr begleiten die pädagogischen Teams Kinder und Jugendliche im SOS-Kinderdorf – Tag für Tag und Schritt für Schritt. open_in_full © SOS-Kinderdorf © SOS-Kinderdorf © SOS-Kinderdorf © SOS-Kinderdorf © SOS-Kinderdorf © SOS-Kinderdorf

Rund 1.900 Kinder und Jugendliche werden von pädagogischen Teams an Standorten in ganz Österreich betreut und gefördert. Es geht 24/7 darum, da zu sein, aufzufangen, zuzuhören und gemeinsam immer wieder aufzustehen, auch wenn etwas nicht gleich klappt.

Es ist Nachmittag. Der sechsjährige Leon klebt ein Foto in sein Lebensbuch. Er tippt auf die Personen auf dem Bild und zählt auf: „Die Mama, die Tante Barbara und da bin ich.“ Leon wächst seit drei Jahren im SOS-Kinderdorf auf. Er klappt die Mappe zu, drückt sie wie einen Schatz an sich und strahlt seine pädagogische Betreuerin an. Sie unterstützt den Buben dabei, sein Lebensbuch zu füllen, mit Familienfotos von früher, Textzeilen und Erinnerungsschnipseln. Diese Art der Biografiearbeit wurde eigens entwickelt und schafft Klarheit über Lebensereignisse und eigene Stärken.

„Jeder Tag bringe neue Herausforderungen, aber auch eine Chance auf positive Veränderung.“ Carina, Sozialpädagogin bei SOS-Kinderdorf

Ein verlässliches Gegenüber

Es ist Dienstag, 15 Uhr. Therapiehund Fee flitzt um die Ecke um die Bewohnerinnen einer Mädchenwohngruppe zu begrüßen. Mit dem Tier im Raum fällt es den Teenagerinnen leichter, belastende Gedanken auszusprechen. Danach bleibt noch Zeit für ein Spiel oder ein Gespräch über den Tag. Rituale helfen, den nötigen Halt zu finden. Trotz geregelter Abläufe braucht es Raum für individuelle Lösungsansätze. Genau das schätzt Sozialpädagoge Stefan an seinem Arbeitsalltag: „Mich motiviert, dass jeder Tag anders ist.“ Seine Kollegin Nora ergänzt: „Wir lernen tagtäglich von den Kindern. Sie stehen immer wieder auf, und wir stehen mit ihnen auf.“