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Holiday on Ice gastiert mit einem unvergesslichen Live-Programm von 5. bis 7. Februar in der Olympiahalle Innsbruck.

Mit „Cinema of Dreams“ schreibt Holiday on Ice das nächste Kapitel der erfolgreichsten Eisshow der Welt! Inspiriert von großen Hollywood Blockbustern erzählt die neue Show eine mitreißende Geschichte über Freundschaft, Fantasie und den Mut, zu träumen. Atemberaubender Eiskunstlauf, opulente Kulissen und ein Soundtrack voller Emotionen verschmelzen dabei zu einem unvergesslichen Live-Erlebnis.

Drei Freunde im Lichtspielhaus

Die spektakuläre Show entführt die Zuschauer:innen in die Welt des Films: Im Mittelpunkt stehen drei Freunde, die ein verlassenes Lichtspielhaus wieder zum Leben erwecken. Die Zuschauer:innen erleben diverse Filmgenres statt auf der Leinwand live auf dem Eis – von Retro über Glamour bis hin zu schillernder Science-Fiction. Im Zentrum der Show steht wie immer Eiskunstlauf auf höchstem Niveau. 37 internationale Spitzenathlet:innen bringen technische Präzision, tänzerische Ausdruckskraft und akrobatische Höchstleistungen aufs Eis. Abgerundet wird das Gesamterlebnis mit einem Soundtrack aus kraftvollen Beats und cineastischen Klangwelten, modernster Bühnentechnologie und atemberaubende Choreografien.

Inspiriert von großen Hollywood Blockbustern erzählt die neue Show eine mitreißende Geschichte über Freundschaft, Fantasie und den Mut, zu träumen. open_in_full © Holiday on Ice © MORRIS MAC MATZEN © MORRIS MAC MATZEN

Show als Gesamtkunstwerk

Für „Cinema of Dreams“ hat Produzent Peter O’Keeffe (CEO von Holiday on Ice) das internationale Who-is-Who des Live-Entertainments zusammengeführt. Das hochkarätige Kreativ- & Produktionsteam unter der Leitung von Kim Gavin (Shows von Adele, Robbie Williams) lässt Sport und Show zu einem atmosphärischen Gesamtkunstwerk verschmelzen. An seiner Seite sind u.a. Choreograf Adam Blake (Frozen, 100 Years of Magic), Kostümdesigner Michael Sharp (Jennifer Lopez, Angelina Jolie) und Bühnendesignerin Misty Buckley (Emmy Award).