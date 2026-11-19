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Zum Welttoilettentag am 19. November 2026 geht es um sichere Toiletten und Geschlechtergerechtigkeit: Fehlender Zugang trifft Frauen und Mädchen besonders. Was macht Innsbruck dagegen?

An Toiletten denkt man selten – bis man eine braucht. Wer in der Stadt unterwegs ist, möchte wissen: Wo ist das nächste WC? Kostet es etwas? Und manchmal: Kann ich es auch wirklich nutzen?

Am 19. November ist Welttoilettentag. Das Motto 2026 lautet „Safe toilets. Equal futures.“ Weltweit fehlt 3,4 Milliarden Menschen eine sicher bewirtschaftete Sanitärversorgung. Das bedeutet: Sie haben zu Hause keinen Zugang zu einer geeigneten Toilette, die nicht mit anderen Haushalten geteilt wird und bei der Abfall und Co. sicher entsorgt oder behandelt werden.

So sieht die Karte auf der Innsbruck-Webseite aus. Man kann zoomen und nach Adressen suchen. © innsbruck.gv.at

Fehlende oder unsichere Toiletten treffen Frauen und Mädchen besonders. Ohne saubere, abschließbare Räume wird es schwieriger, die Menstruation hygienisch zu bewältigen. Lange Wege zur Toilette können vor allem nachts die Sicherheit gefährden. Es geht um Gesundheit und Würde – aber auch darum, ob Menschen unbeschwert lernen, arbeiten und am öffentlichen Leben teilnehmen können.

Wo ist das nächste WC?

Unterwegs zählt, ob eine Toilette erreichbar und tatsächlich benutzbar ist. Für Menschen mit Behinderungen stellt sich zusätzlich die Frage nach der Barrierefreiheit. In Innsbruck hilft dabei der Toilettenplan der Stadt: Online lassen sich öffentliche WCs nach Stadtteilen suchen und kostenlose sowie barrierefreie Anlagen filtern. Wer den Plan auf dem Handy speichert, hat ihn zur Hand, wenn es dringend wird.