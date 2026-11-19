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Bregenz – Bei den Bregenzer Festspielen steht auch 2027 „La traviata“ als Spiel auf dem See im Mittelpunkt. Einen Tag vor der Wiederaufnahme der Verdi-Oper am 22. Juli steht die Premiere der Hausoper „Penthesilea“ von Othmar Schoeck an. Weiter Sorgen bereitet die finanzielle Lage. Denn bisher ist das Festival im Ungewissen, was die Fördermittel für 2027 angeht, für Festspielpräsident Hans Peter Metzler eine „unnehmbare“ Situation.

Im Juni 2025 hatte der Bund überraschend die Subventionen für zwei Jahre, 2025 und 2026, um 30 Prozent gekürzt, Land und Stadt zogen mit. Man rechne weiter mit der zugesagten Rücknahme der Subventionskürzungen und habe dazu positive Signale von Land und Stadt. Vom Bund habe man dagegen auch kurz vor Jahresende keine Information, die Entscheidung falle im Dezember auf einer Kuratoriumssitzung. „Wir haben 4,2 Mio. Euro von unserem Geld zur sogenannten Budgetkonsolidierung beigetragen“, sagte Metzler.

Kürzung mit Folgen

Das Programm leide bereits, so wurde das Schauspiel gestrichen, auf der Werkstattbühne gebe es 2028 nur eine große Produktion, für eine Beibehaltung des Opernstudios „werden wir stark kämpfen“, so Metzler bei der Programmpräsentation am Donnerstag. Stärkster Verbündeter in dieser Lage sei das Publikum, über dessen Zuspruch man „sehr, sehr glücklich“ sei.

Der kaufmännische Direktor Michael Diem zeigte sich erfreut, dass „La traviata“, an 29 Abenden programmiert, auch im zweiten Aufführungsjahr nach einem ausverkauften Jahr mit Besucherrekord auf großes Interesse stößt: Von den rund 195.000 aufgelegten Karten seien bereits zwei Drittel gebucht. Schon am ersten Tag wurden rund 46.000 Tickets verkauft, das sei „mit nichts zu vergleichen“. Man rechne daher auch 2027 mit einem Ausverkauf.

Auf Schatzsuche

Intendantin Lilli Paasikivi betonte, die Lage fordere angesichts des langen Planungshorizonts laufende Anpassungen. See und Hausoper blieben aber weiter der Kern. Als „Trüffelschwein der Kunst“ gehe sie als Kuratorin auf Schatzsuche, um Bregenz zu einem „Schaufenster der Kreativität“ zu machen. Dabei gehe es immer darum, zum Nachdenken anzuregen und aktuelle gesellschaftliche Themen zu besprechen. Für 2027 wählte sie als Motto „Perspektiven des Verlangens“. „Das Verlangen ist eine der stärksten Kräfte in unserem Leben“, betonte sie. (APA)