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Die Erfinder des KI-Modells Claude haben mit ihrem Börsengang das Weltraumunternehmen SpaceX noch in den Schatten gestellt. Ihr Debut ist ein wichtiger Test für das Vertrauen in Künstliche Intelligenz.

So haben sich die Chefs von Anthropic das vorgestellt: Der Verkauf von mehr als 956 Millionen Aktien bringt dem Unternehmen mindestens 81 Milliarden Dollar ein – diese Summe könnte aber deutlich steigen. Der Börsenwert von Anthropic wird mindestens 1,5 Billionen Dollar erreichen. Der Handel mit den Aktien beginnt am Donnerstagnachmittag (MEZ) an der Technologiebörse Nasdaq.

Anthropics Börsengang übertrifft den Rekord von 75 Milliarden Dollar, den SpaceX im Juni bei einer Unternehmensbewertung von 1,77 Billionen Dollar erzielt hatte. Letztlich nahm der Konzern von Elon Musk sogar 86 Milliarden Dollar ein, nachdem die für den Börsengang zuständigen Banken ihre Optionen zum Kauf zusätzlicher Aktien ausgeübt hatten.

Der KI-Bot Claude ist der Börsensuperstar der Stunde. © APA/AFP/IDREES MOHAMMED

Erlös könnte auf 100 Milliarden Dollar steigen

Auch die von Anthropic eingenommene Summe könnte sich noch erhöhen. Das Unternehmen kann dabei auch auf die Zusagen großer Partner wie Nvidia und Microsoft zählen, Aktien im Wert von 26 Milliarden Dollar zu kaufen. Insgesamt dürfte sich der Erlös des Unternehmens auf mehr als 100 Milliarden belaufen.

Nach Handelsbeginn der Anthropic-Aktie könnte der Kurs schnell über den Ausgabepreis steigen. Im Fall von SpaceX hatten die Papiere am ersten Handelstag um 19 Prozent zugelegt – in den Tagen danach hatte es aber teils starke Schwankungen gegeben.

Der Börsengang von Anthropic ist ein großer kurzfristiger Erfolg für den Tech-Sektor und dürfte dabei helfen, das Vertrauen der Anleger wieder zu stärken. Dan Ives, Analyst bei der Investmentfirma Yorkville Ives & Co.

Der Ausgabepreis für die Anthropic-Aktie war angesichts des starken Interesses der Anleger vor dem Börsengang auf 83 Dollar festgelegt worden. Der Wert lag damit über der Spanne von 70 bis 78 Dollar, die der Konzern zuvor der amerikanischen Börsenaufsicht SEC gemeldet hatte. Auch die Zahl der Aktien erhöhte das Unternehmen noch.

Wichtiger Test für Vertrauen in KI

Der Börsengang gilt als wichtiger Test für das Vertrauen der Märkte in den Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI). Zuletzt hatte es bei KI-Aktien starke Schwankungen gegeben – unter anderem, weil Investoren nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen mit einer schärferen Regulierung der Branche rechnen.

Zudem sind bei Anlegern wachsende Zweifel aufgekommen, ob sich die Milliardeninvestitionen in KI tatsächlich rechnen. Frühere Schätzungen hatten den Börsenwert von Anthropic mit bis zu zwei Billionen Dollar beziffert – das änderte sich mit den fallenden Kursen.

Anthropic wird an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq gelistet. © APA/AFP/LEONARDO MUNOZ

Turbulenzen nach Affäre von Nvidia-Chef

Für zusätzliche Turbulenzen sorgte der Skandal um den langjährigen Nvidia-Chef Jensen Huang, den Enthüllungen über außereheliche Affären – auch mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin – in der vergangenen Woche zum Rücktritt zwangen.

Der Chip-Riese spielt eine Schlüsselrolle beim massiven Ausbau von gigantischen Serverfarmen, mit deren Rechenleistung KI-Modelle wie Claude von Anthropic trainiert und betrieben werden.

Analysten sehen Erfolg

Die Investoren stoppte das aber nicht, das Interesse an den Aktien von Anthropic war riesig. „Der Börsengang von Anthropic ist ein großer kurzfristiger Erfolg für den Tech-Sektor und dürfte dabei helfen, das Vertrauen der Anleger wieder zu stärken“, erklärte Analyst Dan Ives von der Investmentfirma Yorkville Ives & Co.

Der Markt habe ein „Bedürfnis nach guten Nachrichten“ gehabt, meinte der RBI-Börsenexperte Manuel Schleifer im Ö1-Mittagsjournal. Die Finanzmärkte seien „zukunftsorientiert“, daher sei es auch nicht ungewöhnlich, wenn Firmen, die dato kaum oder keinen Gewinn geschrieben haben, an der Börse Erfolg hätten.

Dario Amodei ist Co-Gründer und Chef von Anthropic. © APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU

„Das Damokles-Schwert schwingt schon mit“, meinte er mit Blick auf die bereits genannten Schwierigkeiten. Andererseits seien die Gewinnwachstumsraten im KI-Bereich „enorm“. Durch die zahlreichen institutionellen Investoren, darunter auch ETF-Anbieter und Pensionskassen, werden indirekt „jeder irgendwie Aktien von Anthropic im Portfolio haben“.

Mitarbeiter verdienen ein Vermögen

Das Analyseunternehmen Saastr geht davon aus, dass der Börsengang den meisten Anthropic-Mitarbeitern ein Vermögen sichern wird: Die Aktien der 5300 Beschäftigten dürften mehr als 200 Milliarden Dollar wert sein.

Die Claude-KI-Modelle von Anthropic gehören zu den leistungsstärksten der Welt und werden für ihre Fähigkeiten zur Problemlösung angepriesen. Befürchtungen beziehen sich auf ihre Fähigkeiten, Gesellschaften zu destabilisieren und menschliche Arbeitskräfte zu ersetzen.

Extrem starkes Wachstum

Die Geschwister Dario und Daniela Amodei gründeten Anthropic im Jahr 2021 zusammen mit zahlreichen Kollegen, nachdem sie ihre Arbeitsplätze beim ChatGPT-Entwickler OpenAI verlassen hatten. Der Umsatz des erst fünf Jahre alten Unternehmens ist in einer Geschwindigkeit gestiegen, die wenige US-Unternehmen jemals erreicht haben.

Im dritten Quartal dieses Jahres lag Anthropics Umsatz bei 17 Milliarden Dollar – um Vorjahreszeitraum waren es noch 1,4 Milliarden Dollar gewesen. Einen Großteil davon nimmt die Firma bei Kunden ein, die dafür zahlen, die KI-Modelle für das Programmieren zu nutzen.

Warnung vor Schäden durch KI

In seinem Börsenprospekt hatte Anthropic mögliche Anleger vor den Risiken von KI gewarnt. So könnte Geschäft könne leiden, wenn die eigenen KI-Modelle „Schäden“ verursachten – „sei es durch böswillige Akteure oder den Missbrauch durch andere Dritte“. Womöglich könnten interne Schutzmaßnahmen dies nicht verhindern.