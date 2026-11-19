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Bei einem russischen Angriff auf Kiew ist am Donnerstag auch die österreichische Botschaft beschädigt worden. „Die österreichische Botschaft in Kiew wurde bei den russischen Terrorangriffen auf unsere Hauptstadt beschädigt“, teilte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha auf X mit. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zeigte sich „schockiert“. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) kündigte zusätzliche Maßnahmen zum Schutz des Botschaftspersonals an.

„Das ist völlig inakzeptabel: Diplomatische Vertretungen sind unverletzlich und müssen zu jeder Zeit geschützt werden“, schrieb Stocker in seinem englischsprachigen Post. Er habe gerade mit dem Team in Kiew telefoniert und sei „äußerst erleichtert, dass sie körperlich unverletzt geblieben sind“.

Das ist völlig inakzeptabel: Diplomatische Vertretungen sind unverletzlich und müssen zu jeder Zeit geschützt werden. Bundeskanzler Christian Stocker

Sybiha verwies auf das zeitliche Zusammenfallen des Angriffs mit dem Auftritt von Kreml-Chef Wladimir Putin beim APEC-Gipfel in Shenzhen. „Putin inszenierte sich als globaler Führer in Shenzhen. In Wirklichkeit ist er ein globaler Verbrecher und Terrorist. Und er sollte auch so behandelt werden“, so der ukrainische Außenminister, der auch Fotos vom beschädigten Inneren der Botschaft postete.

„Zum Glück wurde niemand verletzt“

Meinl-Reisinger teilte mit, dass „unmittelbar vor unserer österreichischen Botschaft im Zentrum von Kyjiw ein Geschoss eingeschlagen“ sei. Das Botschaftsgebäude sei dabei „beschädigt“ worden. „Zum Glück wurde niemand verletzt!“ Die Außenministerin veranlasste nach der Attacke, „dass wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch besser zu schützen“.

Es handelte sich bereits um die zweite Beschädigung einer österreichischen Vertretung in der Ukraine in dieser Woche. Beim ersten Vorfall am Dienstag war das Honorarkonsulat in Dnipro betroffen. Über diesen Vorfall hatte die österreichische Botschaft in der Ukraine via X informiert. „Wir verurteilten aufs Schärfste die russischen Angriffe auf die Stadt Dnipro, bei denen auch das österreichische Honorarkonsulat beschädigt worden ist.“

Auch dabei wurde niemand verletzt. Auf einem Foto waren Scherben einer Glastür zu einem Besprechungsraum zu sehen, an dessen Wand das offizielle Porträt von Bundespräsident Alexander Van der Bellen hängt. Auch bei diesem Angriff gab es keine Verletzten.