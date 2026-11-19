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Das Treffen von Chinas Staats- und Parteichef Xi, US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin brachte wenig Konkretes. Vereinbart wurde ein Dialog über atomare Abrüstung.

Die Atommächte Russland, USA und China sind erstmals zu einem Dreiergipfel zusammengekommen. Chinas Staatschef Xi Jinping, US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sprachen bei ihrem Treffen im südchinesischen Shenzhen die Gefahr von Atomwaffen an und betonten die besondere Verantwortung ihrer Länder für Frieden und Stabilität in der Welt.

Das Gespräch dauerte nach übereinstimmenden Angaben rund eineinhalb Stunden. Konkrete Ergebnisse blieben Mangelware. In einer gemeinsamen „Erklärung zum Frieden“ sprachen sich Trump, Xi und Putin für einen Dialog über die Verringerung nuklearer Risiken und die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen aus.

Atomare Abrüstung

„Nukleare Waffen sind das Damoklesschwert, das über der Menschheit hängt. Sie sollten umfassend verboten und völlig zerstört werden“, erklärte Gastgeber Xi. Doch Xi wiederholte damit nur eine seit Jahren bekannte Position. Tatsächlich baut China aber sein Nuklearwaffenarsenal aus und rechtfertigt das mit dem Schutz der nationalen Sicherheit. Dennoch betonen die Länder in der Erklärung, dass sie einen Dialog anstoßen wollen, um nukleare Risiken zu verringern. Konkrete Abrüstungszusagen oder -pläne blieben aber aus.

Trump hat in der Vergangenheit einen neuen Abrüstungsvertrag ins Spiel gebracht. Der zwischen Russland und den USA 2010 geschlossene Vertrag New Start lief im Februar aus. New Start begrenzte die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe und der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen. Ein von Trump anvisierter neuer Vertrag soll weit in die Zukunft reichen. Er warb zudem dafür, China in atomare Abrüstungsverträge einzubinden. Das lehnt Peking bisher ab.

Putin, Xi und Trump beim Treffen in Shenzhen. © APA/AFP/POOL/DOUG MILLS

Ein Erfolg für Putin

Für den seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine isolierten Kremlchef Putin gilt das Treffen als Triumph, auch wenn Trump und Xi ein Ende der militärischen Auseinandersetzung mit der Ukraine fordern. Russische Kommentatoren sehen bereits die mögliche Geburtsstunde eines neuen G3-Formats. Vertreter Moskaus sprachen von einem echten Ruck für die Schaffung einer multipolaren Weltordnung ohne eine Dominanz oder Bevormundung durch den Westen.

Putin-Berater Juri Uschakow sagte allerdings nach dem Treffen, es sei schwer zu sagen, ob das Format eine Zukunft habe. Auf jeden Fall sprachen Kremlkreise vom Scheitern der Versuche des Westens, Russland international zu isolieren. In Shenzhen machte Putin nach eigenen Angaben auch ein Angebot an die Europäer. Er lud sie zu Sondierungsgesprächen zum Ukraine-Konflikt nach Moskau ein.

Internationaler Strafgerichtshof im Visier

Die drei größten Atommächte der Welt bekannten sich zur Wahrung der strategischen Stabilität und der internationalen Sicherheit. Zeitgleich erklärten sie, dass der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) und ähnliche Institutionen ihre Befugnisse nicht missbrauchen dürften. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und dessen Folgen hat der Gerichtshof einen Haftbefehl gegen Putin ausgestellt.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping konnte sich in Shen­zhen als großer Macher inszenieren. Und trotz aller strategischer Rivalität betonten Xi und US-Präsident Donald Trump ihre Nähe zueinander. „Präsident Xi und ich haben eine außergewöhnliche persönliche Beziehung zueinander aufgebaut“, erklärte Trump. Und ergänzte: „Wir sind Freunde.“ (TT, dpa, Reuters)