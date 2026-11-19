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Kein Zuwarten: Staatssekretär Pröll plant KI-Strategie für Österreich
Alexander Pröll (ÖVP) ist als Staatssekretär für Digitalisierung zuständig. Er will im nächsten halben Jahr eine KI-Strategie für Österreich fertigstellen. Der Auftakt dafür erfolgte am Donnerstag in Wien.
© HELMUT FOHRINGER
„Kipppunkt“: Alexander Pröll (ÖVP) sieht angesichts der rasanten Entwicklung der Künstlichen Intelligenz große Herausforderung. Eine neue Strategie soll helfen, Handlungsfähigkeit, Wohlstand und Menschlichkeit zu erhalten.
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