volume_up Artikel anhören

Seit 1997 schickt die GTA-Reihe Spielerinnen und Spieler durch fiktive Städte voller Verbrechen, Satire und Geschichten. Viele kennen Los Santos und Liberty City. Doch wer erinnert sich auch an die Figuren, Schauplätze und Besonderheiten der einzelnen Spiele?