Liberty City bis Los Santos
Das große GTA-Quiz: Wie gut kennst du Grand Theft Auto?
GTA von Rockstar Games ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht.
© IMAGO/Vernon Yuen
Seit 1997 schickt die GTA-Reihe Spielerinnen und Spieler durch fiktive Städte voller Verbrechen, Satire und Geschichten. Viele kennen Los Santos und Liberty City. Doch wer erinnert sich auch an die Figuren, Schauplätze und Besonderheiten der einzelnen Spiele?
Wie gut kennst du GTA?
20 Fragen, vier Antworten, jeweils eine ist richtig. Wie gut kennst du die Welt von Grand Theft Auto?
Frage 1 von 20:
Wie heißt die Hauptfigur von GTA: Chinatown Wars?
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