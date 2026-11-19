Nach vermeintlicher Finanz-Online-SMS: Mann verlor mehrere Tausend Euro
Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Innsbruck-Land ist Opfer einer Betrugsmasche geworden. Der Mann gab auf Anweisung einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin vier Überweisungen frei, berichtet die Polizei am Donnerstag. Dabei entstand ihm ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich.
Am 16. November erhielt der Ungar eine SMS. Darin wurde er aufgefordert, seine Bankdaten in seinem Finanz-Online-Konto einzugeben. Der Mann öffnete den beigefügten Link. Am folgenden Tag rief ihn eine bislang unbekannte Frau an. Sie gab sich als Sicherheitsexpertin seiner Hausbank aus und behauptete, Betrüger hätten mehrere Überweisungen von seinem Konto veranlasst. Um diese zu stornieren, müsse der Mann mehrere Freigaben in seiner Bank-App bestätigen.
Der 30-Jährige folgte den Anweisungen und führte vier Freigaben aus. Einen Tag später suchte er seine Bank auf, um den Vorfall zu klären. Dabei stellte sich heraus, dass er mit den Freigaben vier Überweisungen auf zwei unterschiedliche ausländische Bankkonten bestätigt hatte. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)