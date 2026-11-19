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Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Innsbruck-Land ist Opfer einer Betrugsmasche geworden. Der Mann gab auf Anweisung einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin vier Überweisungen frei, berichtet die Polizei am Donnerstag. Dabei entstand ihm ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich.

Am 16. November erhielt der Ungar eine SMS. Darin wurde er aufgefordert, seine Bankdaten in seinem Finanz-Online-Konto einzugeben. Der Mann öffnete den beigefügten Link. Am folgenden Tag rief ihn eine bislang unbekannte Frau an. Sie gab sich als Sicherheitsexpertin seiner Hausbank aus und behauptete, Betrüger hätten mehrere Überweisungen von seinem Konto veranlasst. Um diese zu stornieren, müsse der Mann mehrere Freigaben in seiner Bank-App bestätigen.