volume_up Artikel anhören

Ohne den verletzten Bernhard Raimann haben sich die Indianapolis Colts in der National Football League (NFL) bei den Houston Texans klar mit 3:26 geschlagen geben müssen. Das ersatzgeschwächte Team des 29-jährigen Offensive Tackles aus Wien, der wegen einer Gehirnerschütterung ausfiel, steht nun bei 3:8 Siegen und hat damit kaum mehr Chancen auf eine Play-off-Teilnahme. Für den Division-Rivalen aus Texas war es hingegen der vierte Sieg im zehnten Saisonspiel.