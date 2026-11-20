Ohne Raimann: Klare Colts-Niederlage in Houston
Ohne den verletzten Bernhard Raimann haben sich die Indianapolis Colts in der National Football League (NFL) bei den Houston Texans klar mit 3:26 geschlagen geben müssen. Das ersatzgeschwächte Team des 29-jährigen Offensive Tackles aus Wien, der wegen einer Gehirnerschütterung ausfiel, steht nun bei 3:8 Siegen und hat damit kaum mehr Chancen auf eine Play-off-Teilnahme. Für den Division-Rivalen aus Texas war es hingegen der vierte Sieg im zehnten Saisonspiel.
Raimann hatte sich in der Vorwoche gegen die Miami Dolphins (24:22) die dritte Gehirnerschütterung in seiner fünfjährigen NFL-Laufbahn zugezogen. Offen ist, ob der rot-weiß-rote Left Tackle im nächsten Heimspiel gegen die New York Giants (29. November) einsatzbereit sein wird. In Houston fehlten den sich im Umbau befindlichen Colts um den erneut schwachen Quarterback Daniel Jones neben Raimann noch weitere Stammspieler in der Offensive Line sowie in der Verteidigung.
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